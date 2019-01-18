Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Сибай

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио руководителя Башкирии Радий Хабиров побывали на карьере Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК».

В рамках рабочей поездки главы двух регионов на месте ознакомились с ситуацией, а также посетили оперативный штаб в городе. По информации Минздрава, только за сегодня командированные в Сибай медики приняли 650 человек.

Во время визита в Сибай Аксенов подчеркнул, что Хабиров «в свое время многое сделал для крымского народа и успешного вхождения республики в состав России».

Кроме того, было принято решение организовать три чартерных рейса по отправке 500 детей из Сибая в Крым для бесплатного отдыха.

«Надо прежде всего посмотреть детей с близлежащих территорий, по медицинским показаниям, малоимущих. Подумайте по проезду. Мы готовы вас поддержать», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог региональным ГУ МЧС России был создан межведомственный оперативный штаб.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Радий Хабиров поручил властям Сибая за две недели исправить ситуацию со смогом в городе.

