Администрация Сибая проведет встречу с жителями города

Власти Сибая объявили о встрече с жителями города, которая пройдет 17 января в 18.00 в школе №1 по улице Горького, 29.

В мероприятии также будут участвовать руководители организаций и городских служб. Горожане смогут задать вопросы представителям мэрии, сообщили в администрации Сибая.

Кроме того, с утра 17 января во взрослой и детской поликлиниках Сибайской городской больницы организован прием специалистов республиканских медицинских учреждений.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил властям Сибая за две недели исправить ситуацию со смогом в городе.