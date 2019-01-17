Из крана в квартире жительницы Стерлитамака потекла «незамерзайка»

В Стерлитамаке в квартире дома на проспекте Ленина вечером в среду, 16 января, из крана потекла вода голубого цвета. Видео в соцсетях выложила местная жительница Татьяна Кононова.

Пользователи сразу сравнили жидкость с «незамерзайкой» или тосолом. Вскоре после инцидента вода из крана стала вновь прозрачной, пишет «Башинформ».

Как оказалось, подобные случаи до этого были зафиксированы в других домах поблизости. Сотрудники УК направили в адрес АО «Водоснабжающая компания» письменное обращение с просьбой разобраться в данной ситуации.

Напомним, ранее синяя вода из канализации в Казани разлилась на 50 метров.