Карикатурист Камиль Бузыкаев изобразил, как глава Уфы заставил казанского мэра плакать

Известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев создал сатирический рисунок, посвященный поручению врио главы республики Радия Хабирова мэру Уфы Ульфату Мустафину.

Руководитель региона в конце оперативного совещания в правительстве РБ 14 января призвал главу Уфы сделать новогоднее оформление города лучше, чем в Казани.

«Моя личная просьба или поручение. Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Так, чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал где-то в районе 5—10 января. Нужно начинать работать прямо сейчас», — сказал Хабиров.

Художник, используя все тонкости башкирского языка, в своей работе изобразил, как Мустафин догоняет плачущего градоначальника Казани 31 декабря 2019 года.

Напомним, в конце прошлого года состоялась персональная выставка Камиля Бузыкаева в Уфе, которую посетил Хабиров.