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Карикатурист Камиль Бузыкаев изобразил, как глава Уфы заставил казанского мэра плакать

07:20, 15.01.2019
Карикатурист Камиль Бузыкаев изобразил, как глава Уфы заставил казанского мэра плакать
Фото: instagram.com/artbeton

Известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев создал сатирический рисунок, посвященный поручению врио главы республики Радия Хабирова мэру Уфы Ульфату Мустафину.

Руководитель региона в конце оперативного совещания в правительстве РБ 14 января призвал главу Уфы сделать новогоднее оформление города лучше, чем в Казани.

«Моя личная просьба или поручение. Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Так, чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал где-то в районе 5—10 января. Нужно начинать работать прямо сейчас», — сказал Хабиров.

Художник, используя все тонкости башкирского языка, в своей работе изобразил, как Мустафин догоняет плачущего градоначальника Казани 31 декабря 2019 года.

Напомним, в конце прошлого года состоялась персональная выставка Камиля Бузыкаева в Уфе, которую посетил Хабиров.

ОбществоВластьКультура Башкортостан
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