Хабиров выразил соболезнования близким татарстанского певца Ильгама Шакирова

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным, близким и коллегам татарстанского певца Ильгама Шакирова.

Руководитель республики направил в адрес Татарской государственной филармонии имени Тукая телеграмму, в которой «от имени всех жителей Башкортостана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося певца».

«По-настоящему любимый народом певец, он внес большой вклад в развитие национального песенного искусства. Его лирические песни многие годы любимы в каждой татарской и башкирской семье», — отмечается в сообщении.

Хабиров подчеркнул, что Шакиров был «большим другом республики, оставил яркий след в культуре Башкортостана».

«Он очень душевно исполнял произведения башкирских композиторов, а песни из его репертуара пели многие певцы башкирской эстрады. Светлая память об Ильгаме Гильмутдиновиче Шакирове навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорится в телеграмме.

Напомним, татарский певец Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни. Исполнитель умер после продолжительной болезни.