500 детей из Сибая бесплатно отправятся в Крым на отдых

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил 500 детей из Сибая на бесплатный отдых на юг России. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

По словам Хабирова, Аксенов, узнав об экологических проблемах в Сибае, сделал поручение об отправке подростков в Крым для восстановления здоровья.

«Мы познакомились с ним в те дни, когда он принимал непростые и мужественные решения во благо нашей Родины. А сегодня, узнав, что в Сибае тлеет карьер, он пригласил 500 сибайских детей бесплатно отдохнуть в Крыму, подышать воздухом без запаха серы. Спасибо ему большое за это!» — отметил руководитель Башкирии.

Также Хабиров добавил, что главной задачей властей в настоящее время остается избавление жителей Сибая от дискомфорта.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Радий Хабиров поручил властям Сибая за две недели исправить ситуацию со смогом в городе.



