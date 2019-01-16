Власти Сибая просят жителей города использовать респираторы при передвижении по городу

Власти Сибая обратились к жителям микрорайона Рудничный с просьбой использовать респираторы при передвижении по городу.

В мэрии сообщили, что по состоянию на 16 января направление ветра в районе карьера изменилось на южное, юго-западное. В связи с этим горожанам необходимо увлажнять воздух в помещении, пить больше жидкости, а также сократить физическую активность и время пребывания на улице.

«Специалисты зафиксировали трехкратное превышение ПДК по диоксиду серы в воздухе по городу. От смога необходимо использовать респираторы», — сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, 16 и 17 января с утра в Сибайской городской больнице будет организован прием специалистами республиканских медицинских учреждений.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко отчитал мэра Сибая за ситуацию со смогом в городе.