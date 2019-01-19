В Башкирии вслед за Чувашией попросили списать долги местных жителей за газ

Депутат парламента Башкирии Дмитрий Чувилин обратился в прокуратуру с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру Чечни.

«Очень рад, что прокуратура Чеченской Республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к «Газпрому» о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен и поэтому сегодня составил депутатский запрос прокурору республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», — написал он в «ВКонтакте».

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Вслед за этим депутат Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ.