В Сибае вновь наблюдается сильный смог и запах серы

В Сибае вновь наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, в том числе дым, гарь и запах серы.

Фотографии и видео из города со смогом выкладывают пользователи в соцсетях. Причиной данных явлений стал газ в карьере, который постепенно выходит на поверхность, сообщили в пресс-службе администрации Сибая.

«От смога лучше использовать респираторы, главное предназначение которых — фильтрация мелкодисперсных частиц. Увлажняйте воздух в помещении, где проводите большую часть дня. Развешивайте мокрые полотенца, расставьте емкости с водой и разбрызгивайте воду из пульверизатора. Пейте как можно больше жидкости — от двух литров в сутки», — советуют в мэрии.

В настоящее время в городе сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.