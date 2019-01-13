СК: в Башкирии мужчина застрелил из ружья трех человек

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в Башкирии.

По предварительным данным, ночью 13 января в селе Учалы местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем, последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой, сообщили в республиканском СУ СКР.

По информации очевидцев в соцсетях, в доме, где произошло убийство, находились двое маленьких детей — трех и пяти лет. Они не пострадали. В ГУ МВД по Башкирии рассказали, что преступник убил мужчину, который являлся сотрудником экспертного подразделения учалинской полиции.

На место происшествия выехал министр внутренних дел по РБ, генерал-лейтенант полиции Роман Деев.

В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы трагедии. Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии требует 19 лет колонии для мужчины, убившего в конце декабря свою онкобольную супругу.