Хабиров призвал мэра Уфы сделать новогоднее оформление города лучше, чем в Казани

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину к следующему году активнее поработать над новогодним оформлением города.

Руководитель региона в конце оперативного совещания в правительстве РБ 14 января заявил, что «настроение в республике зависит во многом от настроения в городе», поэтому «Уфа должна гореть, сверкать и радовать жителей».

«Моя личная просьба или поручение. Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Так, чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал где-то в районе 5—10 января. Нужно начинать работать прямо сейчас», — обратился к градоначальнику столицы Башкирии Хабиров.

Напомним, новогодним оформлением Казани занялась итальянская компания Festi Group. Отмечается, что организация специализируется на разработке концепции праздничных мероприятий и оформлении городской среды декоративными системами.

На сегодняшний день на счету Festi Group успешная организация более 3,6 тыс. мероприятий в 415 городах мира. Ранее итальянские специалисты реализовали пять проектов в Москве и два в Санкт-Петербурге.

Ранее «Реальное время» писало, что расходы на новогоднюю иллюминацию в Казани выросли в десять раз.

