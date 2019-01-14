Хабиров прокомментировал перестрелку в Башкирии, где погибли четыре человека

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал трагедию в Учалах, в которой погибли четверо местных жителей.

На оперативном совещании в правительстве РБ 14 января руководитель республики назвал произошедшее «резонансным случаем», где одной из причин инцидента стало алкогольное опьянение.

«Это одно из следствий того, что люди долгое время сидят в домах и пьют. Сложно разбираться, сейчас этим занимается следствие», — заявил Хабиров.

Напомним, по версии СК, ночью 13 января в Учалах в Башкирии местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой.

Ранее сообщалось, что убитая в перестрелке в Учалах женщина оказалась известной башкирской ведущей.