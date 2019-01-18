Зачем вам деньги, у вас и так все хорошо: рейтинг регионов России по объему единой субвенции

Размер этого трансферта тем больше, чем выше бюджетообеспеченность территории — остальных заливают дотационным дождем

В 2019 году объем финансирования регионов России в рамках единой субвенции снизился на 1,2 млрд рублей, а в 2020-м они недосчитаются еще 2 млрд: в Москве полагают, что к тому моменту цифровая реформа ЗАГС завершится, и средства, выделяемые на нее в последние годы, можно будет перебросить на другие цели. Несмотря на мизерность единой субвенции в сравнении с дотациями, ее механизм позволял региональным властям совершать бюджетные маневры, также, в свою очередь, перекидывая «деньги ЗАГСа» в лукошки «образование» или «здравоохранение». Объем субвенций тем выше, чем выше бюджетообеспеченность территории, тем не менее, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», Татарстан по соответствующей линии получит в этом году еще на 25 млн рублей меньше — что не позволило существенно увеличить финансирование школ и охраны здоровья. В то же время, как РТ, так и Башкортостан выделяют на эти направления гораздо больше средств, чем федералы — так, на сферу образования бюджет Татарстана в 2019 году потратит в 2 тысячи раз больше, чем получит на эти цели от Москвы.

Зачем и кому нужна единая субвенция

Напомним, в нашем декабрьском материале мы писали о сложностях и «хитростях» так называемой «единой субвенции», ежегодно выделяемой федеральным центром регионам наряду с дотациями, субсидиями и прочими межбюджетными трансфертами. Субвенция — вид денежного пособия, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации субвенции подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки. Среди самых объемных можно выделить субвенции на оплату ЖКУ, выплаты безработным, обеспечение лекарственными препаратами и т. д. Количество разновидностей субвенций в 2010-х годах сокращалось: в 2007—2012 гг. из федерального бюджета предоставлялось 26—28 видов, в 2013-м — 23, а в 2014-м — 18 (в том числе за счет выделения части их в единую субвенцию).

Единая субвенция, включающая в себя средства сразу по нескольким направлениям, была придумана командой президента Дмитрия Медведева в 2011 году (введена в 2014 году) с целью усиления самостоятельности регионов: получившие такие субвенции территории вправе были сами решать, на какие цели их тратить, перекладывая, скажем, миллионы из статьи расходов «культурное наследие» в графу «образование». Даже несмотря на то, что траты были привязаны к целевым критериям, которых необходимо было достичь. Регионы нововведением были недовольны: существовала опасность снижения объемов выделения средств, что, естественно, снижало и возможность для бюджетного маневра.

Москва пошла «лесникам» навстречу, вычеркнув лесную отрасль из направлений единой субсидии. Фото Дмитрия Резнова



Почему были против «лесники»

Протестовали и отдельные отрасли, в частности, руководители лесного хозяйства справедливо полагали, что регионы могли тратить на больницы и школы выделяемые в рамках единой субвенции «лесные деньги». Это действительно было серьезное искушение для губернаторов, особенно в предвыборные годы. В итоге Москва пошла «лесникам» навстречу, вычеркнув лесную отрасль из направлений единой субсидии, оставив в ней девять: водные ресурсы, охрана животного мира, ЗАГС, компьютеризация форм ЗАГС (отдельно), возвращение сбежавших несовершеннолетних, объекты культурного наследия, охотничьи ресурсы, охрана здоровья и сфера образования.

В 2020 году из списка субвенции вычеркнут и компьютеризцию ЗАГС. Предполагается, что к этому времени оцифруют все акты книг госрегистрации. Для этого региональные власти должны были бы тратить положенные на это деньги на точные цели — но про бюджетный маневр забывать не стоит. Регионы стараются полностью потратить выделенные средства в рамках единой субвенции, поскольку неизрасходованное полагается вернуть в федеральный бюджет.

В сравнении с дотациями — капля в море

По мнению специалистов, доля единой субвенции среди всех субвенций невелика — и тем более она уступает объемам дотаций. И хотя, с одной стороны, в единой субвенции существуют условия для гибкого перераспределения средств с учетом конкретных потребностей регионов и повышения эффективности использования ресурсов, с другой, при этом увеличиваются риски недофинансирования.

За рубежом механизм финансирования через субвенции вообще не принят (за рядом исключений — Канада, Бельгия и др.) по той простой причине, что такая схема ставит регионы в сильную зависимость от федерального центра и разрушает федерализм: субвенции становятся инструментами контроля за региональными властями и страхования политических рисков. Отметим, что этот тезис вряд ли подтверждается единой субвенцией — слишком небольшая часть финансирования идет через нее в регионы. Для сравнения, в момент старта мини-реформы в 2014 году общий объем межбюджетных трансфертов составил 1,4 триллиона рублей, в том числе дотаций — 629,1 млрд (46,9% от общего объема трансфертов), субсидий — 328,1 млрд (24,5%), всех субвенций — 319,6 млрд (23,9%), иных межбюджетных трансфертов — 62,2 млрд (4,7%).

В 2020 году заканчивается трехлетний период перекоса в сторону финансирования ЗАГС. Фото b-port.com

В 2020 году будет на 2 млрд рублей меньше — должна завершиться цифровая реформа ЗАГС

В 2020 году заканчивается трехлетний период «перекоса» единой субвенции в сторону финансирования ЗАГСа, а значит, в скором времени могут начаться бои за право включить в нее то или иное направление (или, напротив, исключить, чтобы финансировать его строго в определенном размере, сделав неподконтрольным региональным властям). Пока же ситуация следующая: в 2017 году регионам выделили 12,6 млрд рублей единой субвенции, в 2018-м — 13,7 млрд, в 2019-м — 12,5 млрд. В следующем году объем финансирования в рамках единой субвенции снизится сразу на 2 млрд рублей (опять же, потому, что в Москве надеются, что ЗАГС уже к тому моменту будет «цифровизирован») и составит, таким образом, лишь 10,5 млрд рублей.

Отсюда и снижение доли средств, которые регионам необходимо будет тратить именно по линии ЗАГС (контролировать это будет Минэкономразвития РФ): она снизится с 79,1% в 2018 году до 76,5% в 2019-м (9,5 млрд рублей, включая 2,2 млрд рублей на цифровизацию гражданских актов). Соответственно выросли целевые показатели трат по трем другим направлениям. Доля затрат на сохранение объектов культурного наследия увеличилась с 2,3% до 2,5%, составив 317 млн рублей. На осуществление регионами полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов доля выросла с 9,3% до 10,5%, составив 1,3 млрд рублей. Доля образования в единой субвенции увеличилась на 1%, до 8,6% (более 1 млрд рублей). Всего на десятую долю процента вырос объем средств, которые регион может потратить на охрану здоровья (1,4%, или 174,8 млн рублей).

Всего на десятую долю процента вырос объем средств, который регион может потратить на охрану здоровья. Фото Максима Платонова

Финансирование Татарстана снизилось, но Казань надеется на миллиарды «безвозмездных поступлений»

Финансирование бюджета Татарстана единой субвенцией в 2019 году снизилось с 286,3 млн рублей до 261,5 млн, или почти на 9%. Связано это с уменьшением финансирования ЗАГСа сразу на 23 млн рублей. Поэтому при всем желании пространства на бюджетный маневр у властей РТ почти не осталось: на образование федеральным центром выделено примерно столько же, сколько и в 2018 году — 38,8 млн рублей (рост на 238 тыс. рублей), на охотничьи ресурсы заметного повышения тоже не произошло (19,6 млн против 19,1 млн рублей), как и в случае с объектами культурного наследия (2,6 млн против 2,5 млн рублей). А на охрану здоровья финансирование даже снизилось в 2 раза: с 5,3 до 2,6 млн рублей.

Неизвестно, кто на кого изначально равнялся — Москва на Казань или Казань на Москву (тем более что целевые параметры на 2019 год закладывались еще в 2017-м), но, конечно, московское «вспоможение» — капля в море регионального финансирования соответствующих направлений. К примеру, на образование в этом году из бюджета Татарстана будет выделено 75 млрд рублей (в 2 тысячи раз больше, чем будет получено от федералов), на здравоохранение — 58,6 млрд, на культуру — 9,6 млрд, на охрану окружающей среды — 558 млн. «Зачем вам деньги, у вас и так все хорошо», — рассуждать таким образом Минфин РФ, скажем так, имел основания.

Тем более что помимо единой субвенции, Казань изначально надеялась и на безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 20,3 млрд рублей.

В 2018 году на охрану культурного наследия Башкортостан получил почти в четыре раза меньше чем РТ, или 713 тыс. рублей. Фото bashinform.ru



…как и Башкортостан, где образование и здоровье почти целиком финансирует республиканский бюджет

В ПФО наибольший объем единой субвенции получит в этом году Башкортостан — 309,2 млн рублей. Но и у него финансирование снизилось — в 2018 году РБ получала 360,7 млн рублей. При этом, на охрану культурного наследия Башкортостан получил почти в четыре раза меньше, чем РТ, — всего 713 тыс. рублей, на сферу образования — на 1 млн рублей меньше (37 млн рублей). По-прежнему заметно больше Башкортостан получает в рамках единой субвенции на охрану охотничьих ресурсов — 24,4 млн рублей.

Федеральное финансирование в соседней республике тоже в разы ниже, чем региональное. Для сравнения, на образование из бюджета РБ потратят 46 млрд рублей, на культуру — 6 млрд, на здравоохранение — 20 млрд (в рамках единой субвенции на охрану здоровья Башкортостан должен получить лишь 2,5 млн рублей). В Уфе тоже, скорее всего, не особенно беспокоятся о снижении объемов единой субвенции, так как прогноз по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета составил 33 млрд рублей. Еще 600 млн рублей Москва выделит на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» по результатам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ.

В топ-5 регионов по получению единой субвенции, разумеется, почти сплошь богатые регионы, для которых она вряд ли представляет что-то особенно значимое: Москва получит 602 млн рублей (а не 666 млн, как в прошлом году), Московская область — 461,4 млн, Свердловская область — 381,8 млн, Краснодарский край — 376 млн, Красноярский край — 309,2 млн. Москва и Санкт-Петербург, в силу очевидных причин, лидеры и по федеральному финансированию объектов культурного наследия — в 2019 году они получат 65 млн и 45,3 млн рублей соответственно. Не совсем понятно, почему по этому направлению получит какие-то жалкие 2,6 млн рублей Татарстан (видимо, федералы уверены, что свое культурное наследие, за которое ратуют сами же местные власти, в РТ не бросят). Это лишь 27-е место по РФ. На 18-м месте РТ находится и по финансированию здравоохранения (на 20-м — РБ). Единственное направление, по которому лидируют Татарстан и Башкортостан, как и в прошлом году — это образование. Здесь они занимают, соответственно, первое и второе место.

Распределение единой субвенции бюджетам субъектов РФ на 2019 год, тыс. руб.

Наименование субъекта Российской Федерации Формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российcкой Федерации из федерального бюджета субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации Единая субвенция в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в области охраны и использования объектов животного мира

(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на государственную регистрацию актов гражданского состояния в том числе на обеспечение мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в отношении объектов культурного наследия Город федерального значения Москва 65,8 512.720,2 104.879,1 4.395,0 Московская область 53,4 87,7 369.100,4 75.656,8 1.155,0 Свердловская область 228,1 92,1 313.696,0 69.526,8 180,0 Краснодарский край 135,1 219,2 306.949,9 68.486,9 979,4 Красноярский край 3.661,4 245,5 226.812,5 61.584,2 882,1 Республика Башкортостан 173,4 131,5 243.596,4 61.381,4 561,7 Иркутская область 2.096,5 190,0 232.797,3 44.814,9 513,0 город федерального значения Санкт-Петербург 65,8 195.540,1 53.083,8 5.882,6