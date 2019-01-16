Радий Хабиров дал две недели, чтобы исправить экологическую проблему в Сибае

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил властям Сибая за две недели исправить ситуацию со смогом в городе. Об этом он заявил на встрече с активистами сообщества «Сибай, дыши!».

Руководитель региона сообщил жителям, что действия по устранению очагов тления руды на бортах карьера были признаны недостаточными. На решение текущей проблемы Хабиров обозначил временные рамки — две недели.

«Если дальнейшие действия СФ УГОКа не принесут ощутимых результатов, проблема будет решаться более жесткими методами. Прозвучал призыв удвоить усилия, пригласить еще больше специалистов из научных институтов, специализирующихся на этой проблеме», — рассказали участники сообщества в соцсетях.

Стоит отметить, что 29 января в Сибае будет собрано еще одно заседание КЧС.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко отчитал мэра Сибая за ситуацию со смогом в городе.

