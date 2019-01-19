Уфимская девушка-дознаватель, обвинившая коллег в изнасиловании, собирается стать адвокатом — Mash

Девушка-дознаватель из Уфы, которая обвинила троих коллег в изнасиловании, решила стать адвокатом.



Как сообщает Telegram-канал Mash, она уже подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке. Чтобы его получить, девушке необходимо будет сдать устный и письменный экзамены.

Накануне уфимская полиция уволила девушку-дознавателя, обвинившую коллег в изнасиловании. Вместе с ней решено уволить еще одну сотрудницу, поскольку они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району».