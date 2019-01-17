БСК за 2018 год выпустила 1,7 млн тонн кальцинированной соды

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Башкирская содовая компания (БСК) по итогам 2018 года выпустила 1,7 млн тонн кальцинированной соды.

Согласно данным предприятия, на 4% увеличила выпуск суспензионного поливинилхлорида, на 6% — каустической соды. Кроме того, БСК на 8% нарастило объем производства соляной кислоты.

Всего за прошлый год было наработано 253 тысячи тонн ПВХ и 52 тысячи тонн каустической соды. Выработка пищевой соды составила 151 тысячу тонн.

Напомним, ранее правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.

