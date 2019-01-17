БСК за 2018 год выпустила 1,7 млн тонн кальцинированной соды
Башкирская содовая компания (БСК) по итогам 2018 года выпустила 1,7 млн тонн кальцинированной соды.
Согласно данным предприятия, на 4% увеличила выпуск суспензионного поливинилхлорида, на 6% — каустической соды. Кроме того, БСК на 8% нарастило объем производства соляной кислоты.
Всего за прошлый год было наработано 253 тысячи тонн ПВХ и 52 тысячи тонн каустической соды. Выработка пищевой соды составила 151 тысячу тонн.
Напомним, ранее правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым