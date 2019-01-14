Власти Башкирии помогут детям, оставшимся сиротами после перестрелки в Учалах

Башкирские власти пообещали помочь детям, которые остались сиротами после трагедии в Учалах. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

По его словам, у жертв перестрелки в трех семьях остались семь детей. Среди главных задач — «обеспечить оперативную помощь пострадавшим, в том числе решить вопрос их устройства, оказать материальную и психологическую помощь подросткам».

«Хотя главный виновник трагедии наказал себя сам, это не означает, что не нужно разбираться в причинах случившегося. На передний план выходят вопросы профилактики насилия в семьях, комплексной программы по борьбе с алкоголизмом, ограничения оборота оружия и жесткого контроля за ним», — написал Толкачев.

Также он отметил, что «необходимо сделать все возможное для сохранения жизни и здоровья пострадавшего, который находится в больнице».

В настоящее время в Учалах находится заместитель Толкачева Эльвира Аиткулова с целью разобраться в причинах инцидента.

Напомним, по версии СК, ночью 13 января в Учалах в Башкирии местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой.

Ранее сообщалось, что убитая в перестрелке в Учалах женщина оказалась известной башкирской ведущей.

