Хабиров пообещал заставить Сибайский ГОК ликвидировать последствия горения в шахтах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти республики заставят сибайский филиал Учалинского ГОКа устранить последствия горения породы в шахтах.

«Жителям Сибая, безусловно, нужна поддержка. Понимание что республика с ними, что сил и средств для ликвидации горения достаточно, что создавший эту ситуацию сибайский филиал УГОК мы заставим устранять последствия качественно, ответственно и не считаясь с затратами», — написал Хабиров в соцсетях.

Также врио главы РБ подчеркнул, что медучреждения Сибая должны перейти на усиленный режим работы. Он отметил, что завтра в город должна прибыть бригада «наиболее востребованных узких специалистов — аллерголог, лор и т. п.».

Хабиров поставил задачу решить проблему в течение двух недель.

Напомним, в декабре 2018 года в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России. Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.



При этом у многих жителей вызвало вопросы молчание республиканских властей, в том числе и Хабирова.