Активисты сообщества «Сибай, дыши!» рассказали об итогах встречи с Хабировым

Участники сообщества в социальных сетях «Сибай, дыши!» рассказали об итогах встречи с врио главы Башкирии Радием Хабировым, которая состоялась 15 января в Сибае.

По словам активистов, мероприятие проходило в формате беседы — жители задавали вопросы и получали ответы, а должностным лицам передавались указания от руководителя республики.

В рамках общения Хабиров заявил, что действия СФ УГОКа по устранению очагов тления руды на бортах карьера были признаны недостаточными. На решение текущей проблемы он обозначил временные рамки — две недели. 29 января будет собрано еще одно заседание КЧС.

«Решается вопрос о предоставлении городу передвижной токсикологической лаборатории, чтобы каждый имел возможность сдать анализы и узнать о влиянии серы на организм», — рассказали активисты «Сибай, дыши!».

Кроме того, пробы атмосферного воздуха будут браться каждые два часа в дневное время, а по заболеваемости среди детей было решено пригласить в город узких специалистов для выявления возможных осложнений от вдыхания сернистого газа.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко отчитал мэра Сибая за ситуацию со смогом в городе.



