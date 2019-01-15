Радий Хабиров жестко отчитал мэра Сибая за ситуацию со смогом в городе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров с рабочим визитом прибыл в Сибай, в котором вновь наблюдается сильный смог и запах серы.

На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям руководитель региона в жесткой форме отчитал местных чиновников за отсутствие своевременного информирования о неблагоприятных метеорологических условиях в городе в социальных сетях и на телевидении.

Также Хабиров раскритиковал мэра Сибая Рустема Афзалова за неудовлетворительную работу с местными жителями.

«Я запрещаю вам покидать город, даже выезжать из него. До 1 февраля работаем так. Не выезжаем даже на совещания. Отправляйте заместителя», — заявил врио главы РБ.

Кроме того, Хабиров встретился с горожанами на улице, сообщив, что меры, предпринимаемые руководством Сибайского филиала УГОКа, недостаточны.

«Мы можем закопать эту яму хоть завтра. Но если это сделать, то над Сибаем появится такой пароводяной смог, чтоб нужно будет думать об эвакуации города», — отметил он.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.