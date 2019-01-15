«Наблюдалось падение выручки МСБ»: как продавался готовый бизнес в 2018 году

Казань в лидерах среди городов ПФО

По данным интернет-сервиса объявлений «Авито», количество сделок по продаже готового бизнеса в Казани в 2018 году выросло на 31%. Всего в России продажи увеличились лишь на 4%, а вот количество предложений по сравнению с 2017 годом выросло на 14%. Эксперты говорят о снижении доходов населения и негативных ожиданиях предпринимателей — с чем и связано желание многих из них расстаться с бизнесом. Подробности — в материале «Реального времени».

Готовый бизнес в Казани стоит в среднем 5 млн рублей



Всего через портал «Авито» в 2018 году было продано более 15 тысяч компаний — примерно на тысячу больше, чем годом ранее, отмечается в исследовании, распространенном пресс-службой интернет-сервиса. 2017-й, в свою очередь, также показал рост на 14,1% по сравнению с предыдущим периодом. По количеству продаж наибольший рост в 2017 году показали Самара (+112% к 2016 году), Екатеринбург (30%) и Воронеж (27%). Отрицательные показатели у Волгограда и Уфы (-7% и -6% соответственно).

В 2017 году Казань показала прирост по продажам готового бизнеса на 14%, а год спустя оказалась среди лидеров: количество продаж увеличилось на 31%, что значительно выше среднероссийского уровня (4%). Спрос на готовый бизнес в столице Татарстана вырос на 3% (в России — на 2%), а предложение — на 18%. В Уфе рост также один из самых серьезных по стране — 30%, в Самаре он заметно меньше — 7%, в Нижнем Новгороде — и вовсе 3%.

За год готовый бизнес подорожал в 10 из 23 крупных городов, отмечается в исследовании. Самый большой рост отмечался в Ульяновске — на 68%. В Ижевске, напротив, произошло удешевление на 38% — в итоге средняя стоимость готового бизнеса составила здесь 2 млн рублей, что почти втрое меньше среднего по стране (5,56 млн рублей). В Уфе готовый бизнес стоил в среднем 3,97 млн рублей (снижение за год на 3%), в Казани — 5,16 млн рублей (рост на 5%).

«Большого желания что-то покупать, ходить в торгово-развлекательные центры уже нет»

Интересы покупателей бизнеса распределились следующим образом: наиболее популярной в 2018 году была сфера услуг (30%), следом идут торговля (25%) и общепит (17%). На сельское хозяйство спрос был наименьшим — всего 2%. Старший научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов отмечает, что структура секторов в целом традиционная и отражает структуру малого бизнеса в России.

— Если бы вы задали мне вопрос до чемпионата мира по футболу, ответ был бы понятен. А вот после — это уже вопрос, — отмечает эксперт. — В городах мундиаля, например, в Казани наблюдался некоторый всплеск бизнес-активности. Перед чемпионатом люди стремились покупать малые предприятия, которые, как предполагалось, могли участвовать в обслуживании туристов. Что касается остальных регионов, то тут сильно влияет негативная динамика по доходам. Большинство предприятий — торговля и общепит. Понятно, что если доходы падают, а они падают с 2013 года, то большого желания что-то покупать, ходить в торгово-развлекательные центры уже нет.

Снижение доходов населения, негативные ожидания предпринимателей и вынудили многих из них продавать бизнес. «По показателям, которые мы смотрели в нашем исследовании [РАНХиГС], в ряде регионов наблюдалось падение выручки малого бизнеса. То есть малый бизнес не только закрывается, но и резко теряет доходы», — продолжает Земцов.

Колебания предложения и продаж выглядят как «случайные флуктуации», говорит преподаватель Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Илья Мунерман: «Я бы более внимательно изучил ситуацию, исключил сезонные тренды и провел более углубленный анализ качественной структуры того, что продавалось. Надо проанализировать отраслевую структуру, динамику выручки, активов». Эта аналитика помогла бы понять, не были ли это продажи, за которыми маскировались недобросовестные сделки. «Сказать о том, что в таком-то регионе такая-то динамика — это поверхностный анализ», — отмечает он.

Мелким интернет-магазинам не выжить

В 2018 году на сайте хватало и экзотических предложений. Здесь пытались продать и золотые месторождения в Хабаровском крае за 1,1 млрд рублей, и ресторан «Прага» в Москве за почти 2 млрд. За 8,28 млрд продавался Тушинский машиностроительный завод, выпускавший в свое время космические челноки «Буран».

Среди более традиционных товаров значительно — на 22% — упали в цене интернет-магазины. Это неудивительно, считает Илья Мунерман.

— Достаточно понятная ситуация: наблюдается концентрация ресурсов, в том числе с участием лоббистских усилий крупнейших интернет-магазинов. Большую роль начинают играть агрегаторы, например «Яндекс.Маркет». Естественно, не очень успешные маленькие интернет-магазины начинают терять стоимость, — отмечает эксперт.

С ним согласен Степан Земцов: «Кроме того, увеличились пошлины на покупку товаров в других странах. А интернет-магазины в подавляющем большинстве случаев ориентированы на покупки из Китая. Еще один фактор — в том, что крупные компании типа Alibaba, Amazon увеличили присутствие в России, это повысило конкуренцию».

А вот строительный бизнес подорожал — и тоже прилично, на 20%. Илья Мунерман, впрочем, полагает, что ненадолго: «Здесь однозначно наблюдается выход из тени, потому что строительный бизнес, по данным ФНС, очень проблемный. Мне представляется, что этот успех носит краткосрочный характер, он обусловлен только ростом балансовых показателей за счет вывода доходов из тени, не более того».