Итоги дня: БПЛА в Татарстане, новый глава Пестречинского района, 28 миллионов на скверы и парки столицы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 апреля.
- В Казанском цирке состоится премьера театрально-циркового спектакля «На Сенном базаре», посвященного Габдулле Тукаю. Режиссер постановки Ильгиз Зайниев. В спектакле будут представлены цирковые номера и отрывки из произведений Тукая.
- В издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышли дебютные романы трех писательниц — Нади Алексеевой «Полунощница», Светланы Павловой «Голод» и Марии Лебедевой «Там темно». Все три писательницы — резидентки Дома творчества «Переделкино», где прошла презентация их книг.
- Министерство образования и науки Татарстана предложило включить еще 32 учебника по татарскому языку и литературе в федеральный перечень. Проблема нехватки учебников остается актуальной, считает Лейла Гарифзянова, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024» в номинации лучший учитель татарского языка и литературы. Она преподает в гимназии №19 города Казани.
- Рост промышленного производства в Татарстане за два месяца 2024 года составил всего 0,1%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 4,8%, а обрабатывающая промышленность показала рост в 2,6%.
- В Вахитовском районе Казани на улице Хади Такташа продолжается строительство нового здания театра имени Галиасгара Камала. В связи с работами, которые занимают более 50 тыс. кв. м площади, жители близлежащих домов начали жаловаться на отсутствие парковочных мест рядом со стройкой.
- Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от компании «Возрождение» выплатить 308 млн рублей за вред, причиненный природе «несанкционированным размещением отходов». В компании с претензиями не согласны. Тяжбы идут в условиях корпоративного спора с одним из совладельцев, который переехал в Турцию.
- МУП «Горводзеленхоз» ищет подрядчика для облагораживания садов, парков и скверов в Казани. На это выделяется 28 150 400 рублей. Подрядчику предстоит выполнить ряд работ, в том числе ручную очистку тротуаров и сбор мусора.
- Основатель Telegram Павел Дуров дал первое большое интервью с 2017 года, в котором рассказал о миссии мессенджера — позволить людям выражать свободу слова. Также Дуров поделился опытом ведения бизнеса в разных странах и отметил давление на мессенджер со стороны правительств и компаний, таких как Apple и Google.
- Аэропорт Казани не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы БПЛА. Так, по данным сервиса FlightRadar24, в районе Димитровграда рейс Душанбе — Казань совершил несколько кругов и направился в сторону Самары.
- Более 1 тысячи жителей Казани зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Зеленый марафон», который состоится 1 июня на Кремлевской набережной.
- Сегодня, 17 апреля, российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи. Это произошло на фоне дивидендных ожиданий. К 10:01 мск индекс Мосбиржи составил 3 470,56 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1 157 пунктов (+0,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.
- На внеочередной сессии районных депутатов новым руководителем Пестречинского муниципального района Республики Татарстан назначен Раис Сулейманов, депутат Госсовета Республики Татарстан.
- Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Это решение было принято единогласно на заседании верхней палаты парламента. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда, а президент России внес соответствующее представление в Совет Федерации.
- В Нижнекамске началось благоустройство двора дома №10 на улице Мира. В рамках работ планируется ремонт асфальтового покрытия, установка светильников, обновление детской площадки и пешеходных дорожек. Всего в этом году в Нижнекамске будет отремонтировано 58 дворов.
- АО «Нэфис Косметикс» в 2023 году потеряло 69% чистой прибыли по РСБУ. Прибыль составила 1,2 млрд рублей. Выручка снизилась на 23%, до 22 млрд рублей, себестоимость продаж — на 15%, до 11,1 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась вдвое и составила 4,3 млрд рублей.
- В Татарстане появится тестовая зона для апробации криптопроектов и технологий, имеющих законодательные ограничения. Рабочая группа, включающая представителей Госдумы, Министерства цифровизации, юристов и блокчейн-разработчиков, займется реализацией инициативы. Правительство РФ может поддержать республику, где появится площадка для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты.
- На реконструкцию моста в Алексеевском районе в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» выделят 93 млн рублей. Работы будут проводиться в селе Нижние Тиганы. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Начало работ назначено на май 2024 года.
- В Государственную думу внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию спасателей и работников противопожарных служб после 25 лет работы. Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет.
- «Гонка героев» официально стала чемпионатом Республики Татарстан. В этом году организаторы подготовили новую концепцию мероприятия, сохранив насыщенную трассу с водными препятствиями, колючей проволокой и другими испытаниями. Регистрация уже началась, и идет набор судей. Завершит гонку фестиваль гитарной музыки.
- Владельцы участков в СНТ смогут участвовать в программе социальной газификации — газовые сети проведут бесплатно до границ участков. Подать заявку о подключении могут как собственники, так и председатели СНТ. Программу расширили по поручению президента — провести газ смогут жители новых территорий.
- В марте 2024 года годовая инфляция в Республике Татарстан снизилась до 7,28%. Это связано с расширением предложения ряда продуктов питания и с эффектом высокой базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги.
- Арбитражный суд Татарстана взыскал с управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани в пользу Госжилфонда при раисе республики 772 981 рубль 80 копеек. Иск вызван бездействием ПСО «Казань» по гарантийному обслуживанию дома в жилом массиве «Салават купере». Суд счел доводы управления о том, что оно не несет ответственности за действия подрядчика, необоснованными.
- АО «Татавтодор» ищет подрядчика для переустройства газопровода и водопровода в рамках строительства дороги к селу Малая Чура в Кукморском районе Татарстана. Начальная стоимость контракта — 6 368 896 рублей. Работы необходимо выполнить в срок от 30 до 40 дней с момента передачи строительной площадки.
- Компании Twitch и Pinterest признаны виновными в административном правонарушении. Таганский суд Москвы назначил им штраф в размере 1 млн рублей. Это не первый случай, когда Twitch привлекается к административной ответственности в России.
- Альметьевский «Нефтяник» отправился в Тулу на первый матч финальной серии с АКМ. Игра пройдет в четверг, в 19:00 мск, в Ледовом дворце спорта.
- Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенес обширный инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировалось, и артиста перевели из реанимации в общую палату.
- В Вахитовском районе Казани на улице Шмидта проводится ремонт асфальтового полотна возле детской поликлиники №2. Казанские автомобилисты начали жаловаться на качество дорожного покрытия, которое рабочие ремонтируют на протяжении нескольких дней.
- Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. В качестве первого шага она предлагает пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
- В этом году в Татарстане значительно сократилось количество природных пожаров по сравнению с прошлым годом, сообщил замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.
- Silver Basis Investment Development Company, зарегистрированная в Гонконге, заявила о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании АО «Московский автомобильный завод «Москвич» банкротом. Это следует из уведомления, опубликованного на Федресурсе.
- За год количество объявлений о продаже загородных объектов в Татарстане уменьшилось на 11,6% (с 22,7 до 20 тысяч объектов). Это связано с теми же причинами, что и сокращение продаваемых вторичных квартир. Некоторые собственники пока откладывают выход на сделку, наблюдая ослабление спроса (-22,4% за год). Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».
- Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о введении санкций в отношении 235 членов муниципальных собраний Австралии. Это ответ на антироссийские санкции со стороны австралийского правительства, которые вводятся в рамках русофобской кампании коллективного Запада.
Ключевые события 783-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганcкой Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-, 79-й десантно-штурмовых, 28-, 30- и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-, 47- и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-, 71-й егерских, 23-, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований «РДК», а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции.
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