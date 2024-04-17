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Итоги дня: БПЛА в Татарстане, новый глава Пестречинского района, 28 миллионов на скверы и парки столицы

21:00, 17.04.2024
Итоги дня: БПЛА в Татарстане, новый глава Пестречинского района, 28 миллионов на скверы и парки столицы
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 апреля.

  • В Казанском цирке состоится премьера театрально-циркового спектакля «На Сенном базаре», посвященного Габдулле Тукаю. Режиссер постановки Ильгиз Зайниев. В спектакле будут представлены цирковые номера и отрывки из произведений Тукая.
  • В издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышли дебютные романы трех писательниц — Нади Алексеевой «Полунощница», Светланы Павловой «Голод» и Марии Лебедевой «Там темно». Все три писательницы — резидентки Дома творчества «Переделкино», где прошла презентация их книг.
  • Министерство образования и науки Татарстана предложило включить еще 32 учебника по татарскому языку и литературе в федеральный перечень. Проблема нехватки учебников остается актуальной, считает Лейла Гарифзянова, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024» в номинации лучший учитель татарского языка и литературы. Она преподает в гимназии №19 города Казани.
  • Рост промышленного производства в Татарстане за два месяца 2024 года составил всего 0,1%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 4,8%, а обрабатывающая промышленность показала рост в 2,6%.
  • В Вахитовском районе Казани на улице Хади Такташа продолжается строительство нового здания театра имени Галиасгара Камала. В связи с работами, которые занимают более 50 тыс. кв. м площади, жители близлежащих домов начали жаловаться на отсутствие парковочных мест рядом со стройкой.
Сейчас не все жильцы могут оставить свои автомобили на прежнем месте. Парковку разделили на две половины и отдали часть под машины рабочих. Артем Гафаров / realnoevremya.ru
  • Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от компании «Возрождение» выплатить 308 млн рублей за вред, причиненный природе «несанкционированным размещением отходов». В компании с претензиями не согласны. Тяжбы идут в условиях корпоративного спора с одним из совладельцев, который переехал в Турцию.
  • МУП «Горводзеленхоз» ищет подрядчика для облагораживания садов, парков и скверов в Казани. На это выделяется 28 150 400 рублей. Подрядчику предстоит выполнить ряд работ, в том числе ручную очистку тротуаров и сбор мусора.
  • Основатель Telegram Павел Дуров дал первое большое интервью с 2017 года, в котором рассказал о миссии мессенджера — позволить людям выражать свободу слова. Также Дуров поделился опытом ведения бизнеса в разных странах и отметил давление на мессенджер со стороны правительств и компаний, таких как Apple и Google.
  • Аэропорт Казани не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы БПЛА. Так, по данным сервиса FlightRadar24, в районе Димитровграда рейс Душанбе — Казань совершил несколько кругов и направился в сторону Самары.
Воздушное судно совершило несколько кругов в районе Димитровграда. скриншот с сайта flightradar24.com
  • Более 1 тысячи жителей Казани зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Зеленый марафон», который состоится 1 июня на Кремлевской набережной.
  • Сегодня, 17 апреля, российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи. Это произошло на фоне дивидендных ожиданий. К 10:01 мск индекс Мосбиржи составил 3 470,56 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1 157 пунктов (+0,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.
  • На внеочередной сессии районных депутатов новым руководителем Пестречинского муниципального района Республики Татарстан назначен Раис Сулейманов, депутат Госсовета Республики Татарстан.
  • Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Это решение было принято единогласно на заседании верхней палаты парламента. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда, а президент России внес соответствующее представление в Совет Федерации.
  • В Нижнекамске началось благоустройство двора дома №10 на улице Мира. В рамках работ планируется ремонт асфальтового покрытия, установка светильников, обновление детской площадки и пешеходных дорожек. Всего в этом году в Нижнекамске будет отремонтировано 58 дворов.
  • АО «Нэфис Косметикс» в 2023 году потеряло 69% чистой прибыли по РСБУ. Прибыль составила 1,2 млрд рублей. Выручка снизилась на 23%, до 22 млрд рублей, себестоимость продаж — на 15%, до 11,1 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась вдвое и составила 4,3 млрд рублей.
  • В Татарстане появится тестовая зона для апробации криптопроектов и технологий, имеющих законодательные ограничения. Рабочая группа, включающая представителей Госдумы, Министерства цифровизации, юристов и блокчейн-разработчиков, займется реализацией инициативы. Правительство РФ может поддержать республику, где появится площадка для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты.
  • На реконструкцию моста в Алексеевском районе в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» выделят 93 млн рублей. Работы будут проводиться в селе Нижние Тиганы. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Начало работ назначено на май 2024 года.
  • В Государственную думу внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию спасателей и работников противопожарных служб после 25 лет работы. Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет.
Финансовое обеспечение будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • «Гонка героев» официально стала чемпионатом Республики Татарстан. В этом году организаторы подготовили новую концепцию мероприятия, сохранив насыщенную трассу с водными препятствиями, колючей проволокой и другими испытаниями. Регистрация уже началась, и идет набор судей. Завершит гонку фестиваль гитарной музыки.
  • Владельцы участков в СНТ смогут участвовать в программе социальной газификации — газовые сети проведут бесплатно до границ участков. Подать заявку о подключении могут как собственники, так и председатели СНТ. Программу расширили по поручению президента — провести газ смогут жители новых территорий.
  • В марте 2024 года годовая инфляция в Республике Татарстан снизилась до 7,28%. Это связано с расширением предложения ряда продуктов питания и с эффектом высокой базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги.
  • Арбитражный суд Татарстана взыскал с управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани в пользу Госжилфонда при раисе республики 772 981 рубль 80 копеек. Иск вызван бездействием ПСО «Казань» по гарантийному обслуживанию дома в жилом массиве «Салават купере». Суд счел доводы управления о том, что оно не несет ответственности за действия подрядчика, необоснованными.
  • АО «Татавтодор» ищет подрядчика для переустройства газопровода и водопровода в рамках строительства дороги к селу Малая Чура в Кукморском районе Татарстана. Начальная стоимость контракта — 6 368 896 рублей. Работы необходимо выполнить в срок от 30 до 40 дней с момента передачи строительной площадки.
  • Компании Twitch и Pinterest признаны виновными в административном правонарушении. Таганский суд Москвы назначил им штраф в размере 1 млн рублей. Это не первый случай, когда Twitch привлекается к административной ответственности в России.
  • Альметьевский «Нефтяник» отправился в Тулу на первый матч финальной серии с АКМ. Игра пройдет в четверг, в 19:00 мск, в Ледовом дворце спорта.
  • Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенес обширный инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировалось, и артиста перевели из реанимации в общую палату.
  • В Вахитовском районе Казани на улице Шмидта проводится ремонт асфальтового полотна возле детской поликлиники №2. Казанские автомобилисты начали жаловаться на качество дорожного покрытия, которое рабочие ремонтируют на протяжении нескольких дней.
По словам источника «Реального времени», качество дороги возле детского медицинского учреждения оставляет желать лучшего. Реальное время / realnoevremya.ru
  • Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. В качестве первого шага она предлагает пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
  • В этом году в Татарстане значительно сократилось количество природных пожаров по сравнению с прошлым годом, сообщил замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.
  • Silver Basis Investment Development Company, зарегистрированная в Гонконге, заявила о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании АО «Московский автомобильный завод «Москвич» банкротом. Это следует из уведомления, опубликованного на Федресурсе.
  • За год количество объявлений о продаже загородных объектов в Татарстане уменьшилось на 11,6% (с 22,7 до 20 тысяч объектов). Это связано с теми же причинами, что и сокращение продаваемых вторичных квартир. Некоторые собственники пока откладывают выход на сделку, наблюдая ослабление спроса (-22,4% за год). Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».
  • Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о введении санкций в отношении 235 членов муниципальных собраний Австралии. Это ответ на антироссийские санкции со стороны австралийского правительства, которые вводятся в рамках русофобской кампании коллективного Запада.

Ключевые события 783-го дня специальной военной операции на Украине:

  • На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганcкой Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
  • На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-, 79-й десантно-штурмовых, 28-, 30- и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
  • На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-, 47- и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-, 71-й егерских, 23-, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
  • На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.
  • На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.
  • Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований «РДК», а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.
  • Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции.

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Рената Валеева
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