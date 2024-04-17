Инфляция в Татарстане замедлилась до 7,28%

В марте 2024 года годовая инфляция в Республике Татарстан снизилась до 7,28% после 7,42% в феврале. Это в том числе связано с расширением предложения ряда продуктов питания, а также с эффектом высокой базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги.

Темпы инфляции в республике оказались ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,41%) и в целом по России (7,72%).

Годовой прирост цен на продовольственные товары в марте составил 8,05% после 8,23% в феврале благодаря тому, что расширилось предложение целого ряда продуктов. Рост импортных поставок бананов привел к увеличению их предложения на внутреннем рынке. В результате в марте эти фрукты подорожали в годовом выражении меньше, чем в феврале.

Производство тепличных овощей в России увеличилось, выросло их предложение, и поэтому годовой рост цен на огурцы и помидоры замедлился. Аналогично увеличение производства яиц в Татарстане привело к тому, что годовой прирост цен на них снизился.

Рекордные объемы запасов зерна в России, сформированные благодаря высоким урожаям в последние годы, способствовали снижению закупочных цен на него. Как следствие, издержки мукомолов уменьшились, и мука в годовом выражении в марте подешевела сильнее, чем в феврале.

В марте годовой прирост цен на непродовольственные товары практически не изменился и составил 5,20% после 5,25% в феврале, что объясняется влиянием разнонаправленных факторов. Так, производители ряда непродовольственных товаров переносили в стоимость готовой продукции возросшие издержки, особенно — затраты на оплату труда. По этой причине в годовом выражении быстрее стали дорожать медикаменты и строительные материалы. Динамика цен на стройматериалы также объясняется повышением спроса из-за увеличения объемов жилищного строительства.

С другой стороны, в первом квартале 2024 года заметно выросло производство отечественных автомобилей. В условиях высокой конкуренции с азиатскими брендами предложение превысило спрос на них. Это способствовало замедлению роста цен на новые машины российских марок.

Годовой прирост цен в сфере услуг снизился в марте до 9,37% после 9,59% в феврале. К этому во многом привел эффект высокой базы прошлого года в динамике цен на услуги зарубежного туризма.

В целом годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале — 7,69%). Текущие темпы роста цен в марте были ниже, чем в феврале. Медленнее в целом по стране дорожали услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма, а цены на овощи и фрукты снижались быстрее. Мартовские темпы роста цен были заметно ниже пиковых значений осени 2023 года, однако они все еще выше целевого уровня. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.

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Разиль Самигуллин