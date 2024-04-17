В Нижнекамске стартовали работы по республиканской программе «Наш двор»

Фото: Фото Ольги Минеевой

Первым в программу зашел двор на Мира, 10. На выездном совещании представители нижнекамского исполкома, управляющей компании «ПЖКХ-17» и подрядной организации обсудили ход работ.

Работы в первом дворе уже начались, в них задействовано 20 человек и 10 единиц техники. На территории вокруг дома Мира, 10 рабочие подрядной организации ОАО «Алексеевскдорстрой» заменят асфальтовое полотно на дороге. ООО «Строительная компания «Тозелеш» установит светильники. Также во дворе приведут в порядок детскую площадку и пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, увеличат количество парковочных мест.

В этом году по республиканской программе в Нижнекамске отремонтируют и благоустроят 58 дворов 83 многоквартирных домов. В Нижнекамском районе — 15 дворов.

С 2020 по 2023 год по программе «Наш двор» отремонтировано 275 дворов 425 многоквартирных домов на общую сумму 2 643,5 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Ольга Минеева