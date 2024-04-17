Казанский цирк взялся за Тукая

На манеже совместили Эльмиру Калимуллину и джигитовку

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Национальный театрально-цирковой спектакль «На Сенном базаре», посвященный Габдулле Тукаю, можно считать первым шагом к возрождению в Казанском цирке национальной программы. К такому выводу пришли организаторы 10-дневного показа, представив журналистам короткий отрывок из постановки и рассказав о перспективах проекта.



«Цирковое искусство является таким же народным, таким же великим»

— Тукай — это великий народный поэт, — объяснила причины появления такого представления директор цирка Эльмира Булатова. — Так и цирковое искусство является таким же народным, таким же великим.

Впрочем, никто не скрывал, что идея показать Тукая в цирке пришла в голову министру культуры РТ Ираде Аюповой. Перед общением с журналистами можно было увидеть фрагмент, в котором возлюбленная поэта Зайтуна в исполнении Эльмиры Калимуллиной взмывала под купол, продолжая петь.

— Мне в процессе репетиций было самой интересно — как же я отреагирую на тренировочную высоту? — рассказала народная артистка РТ. — Но в цирке работают удивительные люди. Благодаря инспектору Руслану, буквально за две репетиции я не только смогла адаптироваться к высоте, я ее полюбила. И теперь каждый раз как просыпаюсь, мне хочется еще раз полетать на этой высоте и попеть.

Тукаев в постановке два — его попеременно играют актер Камаловского театра Артур Шайдуллин и хореограф Нурбек Батулла. Помимо театрального сюжета, есть, конечно, цирковые номера, вроде номера на тройной «русской палке» от артистов московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Белорусский цирк предоставил конный аттракцион. Казанцы представлены номером вертикального полета Butterfly и выходом дрессированных собака. В ролях Козы и Барана — клоуны Николай Коновалов и Анвар Саттаров. Также на сцене — балет Казанского государственного цирка, воспитанники Детской цирковой школы, актеры Камаловского театра Бурганов, Гараев, певица Саида Мухаметзянова.

Режиссер всего Ильгиз Зайниев взялся за цирк. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Теперь Зайниев ставит и в цирке

Режиссером постановки стал художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. После работы над оперой «Кави-Сарвар» он вновь взялся за новый для себя формат.

— Полтора года назад мы сюда пришли с детьми, — рассказал Зайниев. — Я подумал: классно было бы здесь что-то сделать, испытать себя. Видимо, пространство отвечает запросам.

По словам режиссера, сейчас отрепетированы все номера по отдельности. Теперь начинается процесс сборки спектакля. Впервые его покажут 26 апреля — в День родного языка, после чего он будет идти 9 дней, до 5 мая. Ожидаемое количество зрителей — 20000. То есть цирк намеренно показывает представление на татарском языке в майские праздники. По словам Булатовой уже продано 30% билетов. Традиционно значительная часть зрителей — туристы.

Да, основа спектакля — стихотворения Тукая и его персонажи. Зайниев при этом указал, что это не исторический спектакль. Поэт оказывается во сне и встречает созданных им героев. Кстати, у Тукая цирк Никитиных, стоявший на улице Чернышевского, у парка «Черное озеро», упоминается в поэме «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». Этот цирк стал основной для создания нового цирка, который находится теперь у кремля.

«То ли это Зайтуна, то ли это вдохновение», — так описал Зайниев главный женский образ, отметив, что в спектакле можно увидеть «его мечты, страхи».

В роли Зайтуны, поющей на высоте, попробовала себя Эльмира Калимуллина. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

«Это не историческая постановка, это фантазия»

«Реальное время» поинтересовалось — не является ли «фантазийность» своеобразной защитой от нападок. Недавно вице-спикер Госсовета Марат Ахметов попросил, чтобы готовящийся в Камаловском на основе прошлогоднего представления в оперном театре спектакль «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая») посмотрели «специалисты, эксперты, профессионалы», мол, «образ значительным количеством зрителем был воспринят неоднозначно».

— Ну меня радует, что депутатов Госсовета волнует Тукай, — ответил Зайниев. — У каждого — свой Тукай. Тукай — он разный. Тукай был живым человеком. У него были страхи и какие-то грехи. Но это не историческая постановка, это фантазия.

Пока никто не может сказать будет ли 10-дневный показ разовой акцией.

— Я думаю, что в планах цирка восстановление национальной программы, — тут Зайниев посмотрел на Булатову, которая кивнула. — Это первый шаг.

— Два этих искусства было сложно соединить, — отметила директор. — Цирк — это безмолвное искусство. Цирковые номера нужны в спектакле для усиления эмоциональной составляющей.

— Если процентов 60 зрителей, вернувшись домой, захотят перечитать, обратиться к творчеству Тукая — это будет наша победа, — резюмировала заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.