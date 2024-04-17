В Кукморе заменят газо— и водопровод на подъезде к селу Малая Чура

АО «Татавтодор» объявило о поиске подрядчика для выполнения работ по переустройству газопровода и водопровода. Работы будут проводиться в рамках строительства автомобильной дороги к селу Малая Чура в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан.

Начальная стоимость контракта составляет 6 368 896 рублей. Подрядчик должен выполнить работы в срок от 30 до 40 календарных дней с момента передачи строительной площадки.

В рамках контракта необходимо будет провести установку газопроводов и водопровода низкого давления, а также выполнить земляные работы. Кроме того, подрядчику предстоит устройство защитных футляров для газопроводов и водопроводов.

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Рената Валеева