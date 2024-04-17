«Нефтяник» отправился в Тулу на первый матч финальной серии с «АКМ»

Альметьевский «Нефтяник» отправился в Тулу на первый матч финальной серии с АКМ. Игра пройдет в четверг, в 19.00 мск, в Ледовом дворце спорта.

Татарстанцы отправились на выезд в следующем составе:

вратари: Артур Ахтямов, Евгений Киселев, Антон Чибизов;

защитники: Николай Глухов, Камиль Фазылзянов, Александр Сумин, Денис Цуканов, Николай Богатов, Искандер Мулюков, Никита Евсеев, Степан Терехов, Всеволод Альметкин, Семен Ионов,

нападающие: Михаил Мокин, Артем Воронин, Иван Емец, Александр Локтев, Максим Кориневский, Данил Гизатуллин, Ислам Хасанов, Дмитрий Кателевский, Максим Быков, Артур Бровкин, Кирилл Крутов, Семен Терехов, Денис Комков, Айдар Назмутдинов, Андрей Шолгин.

Альметьевский «Нефтяник» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Петрова обыграл на выезде тюменский «Рубин» со счетом 3:2.

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Олег Исаков