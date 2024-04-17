Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА
Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА. Так, например, по данным сервиса FlightRadar, в районе Димитровграда рейс «Душанбе — Казань» совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани наблюдаются задержки рейсов на вылет:
- Казань — Калининград;
- Казань — Пермь;
- Казань — Екатеринбург;
- Казань — Москва (как в Шереметьево, так и в Домодедово);
Также не принимаются рейсы на прилет в Казань:
- Москва Шереметьево — Казань;
- Москва Домодедово — Казань;
- Санкт-Петербург — Казань.
Сегодня около 8 утра вражеский беспилотник атаковал объект на территории Мордовии, рассказал глава Республики Мордовия в своем telegram-канале.
— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики, — отметил он.
Кроме того, на запасной аэродром ушел самолет, направляющийся из Омска в Казань, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта.
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