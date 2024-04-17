Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА. Так, например, по данным сервиса FlightRadar, в районе Димитровграда рейс «Душанбе — Казань» совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.



Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани наблюдаются задержки рейсов на вылет:

Казань — Калининград;

Казань — Пермь;

Казань — Екатеринбург;

Казань — Москва (как в Шереметьево, так и в Домодедово);

Также не принимаются рейсы на прилет в Казань:

Москва Шереметьево — Казань;

Москва Домодедово — Казань;

Санкт-Петербург — Казань.

Сегодня около 8 утра вражеский беспилотник атаковал объект на территории Мордовии, рассказал глава Республики Мордовия в своем telegram-канале.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики, — отметил он.

Кроме того, на запасной аэродром ушел самолет, направляющийся из Омска в Казань, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков