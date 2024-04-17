Чемпионат Татарстана «Гонка героев. Битва эпох» пройдет в Менделеевске

«Гонка героев», спортивное мероприятие, которое ежегодно собирает тысячи участников, официально стало чемпионатом Республики Татарстан. В прошлом году на старт вышли 1730 человек, а всего гостями мероприятия стали около 7000 человек. В этом году организаторы подготовили совершенно новую концепцию мероприятия.



В этом году «Гонка героев» сохранит свою насыщенную трассу с водными препятствиями, колючей проволокой, дымовыми завесами и рвами. Но будет добавлен новый элемент, который пока держится в секрете. Чемпионат будет называться «Гонка героев. Битва эпох».

Регистрация уже началась, и идет набор судей. Глава Менделеевского района Радмир Беляев отметил, что уже зарегистрирована 1 команда и более 20 участников. Он также выразил радость по поводу того, что в их малый город вновь приедут гости со всей страны.

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин подчеркнул, что статус Чемпионата накладывает особую ответственность. Это уже третий год проведения мероприятия, и организаторы уделяют большое внимание его подготовке. Они учитывают отзывы и стремятся сделать программу интересной для всей семьи.

Завершит «Гонку героев» фестиваль гитарной музыки. В прошлом году перед зрителями выступили ВИА «Волга Волга», группы «Прогульщики» и «наСВЕТ», а также другие исполнители. Список приглашенных артистов в этом году будет объявлен позже. «Гонка героев» пройдет в Менделеевске 24 августа.

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Рената Валеева