Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в общую палату

Юрий Куклачев, народный артист РСФСР, перенес обширный инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировалось, и артиста перевели из реанимации в общую палату. Об этом RT сообщил сын артиста Дмитрий.

Переводу в общую палату предшествовала успешная операция, после которой Юрий Куклачев пошел на поправку. Врачи продолжают следить за состоянием артиста.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте, его увезли в больницу.

Олег Исаков