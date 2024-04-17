Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch и Pinterest на 1 млн рублей

Постановлением Таганского районного суда Москвы компании Twitch Interactive, Inc. и Pinterest Inc. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей. Это не первый случай, когда Twitch Interactive привлекается к административной ответственности в России.

В декабре 2023 года мировой судья в Москве уже оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться ранее выданному предписанию Роскомнадзора. 4 декабря Таганский суд Москвы также оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ.

Кроме того, в начале сентября 2023 года мировой судья оштрафовал организацию на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.

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Рената Валеева