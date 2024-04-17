Рабочая группа «Татарстан — цифровая блокчейн-песочница» официально начинает работу
В Республике Татарстан появится тестовая зона для апробации криптопроектов и технологий, которые имеют законодательные ограничения. Инициатива реализуется по поручению главы (раиса) республики.
Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли представители Государственной думы РФ, Министерства цифровизации, юристы и блокчейн-разработчики.
Ожидается, что такой состав участников позволит успешно реализовать инициативу и правительство РФ поддержит Республику Татарстан. Напомним, в Госдуму России внесен законопроект о создании специальной платформы для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты. Необходимость такой площадки отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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