Жители Казани пожаловались на строителей театра им. Камала

Фото: Артем Гафаров

В Вахитовском районе Казани на улице Хади Такташа продолжается строительство нового здания театра имени Галиаскара Камала. В связи с работами, которые занимают более 50 тыс. кв. м площади города, жители близлежащих домов начали жаловаться на отсутствие парковочных мест рядом со стройкой.

«Замок» на парковку

По словам источника «Реального времени», жители пятиэтажного дома №101 и девятиэтажного дома №99 по улице Хади Такташа раньше имели общую бесплатную парковку на 15 мест с торца зданий. Однако сейчас не все жильцы могут оставить свои автомобили на прежнем месте. Парковку разделили на две половины и отдали часть под машины рабочих.

Та половина, что принадлежит строителям, закрыта на трос с замком с кодом. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Все машины, стоящие на огороженной территории, принадлежат рабочим. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Никакой стоянки у дома

Кроме того, раньше жильцы дома №101 могли оставить машину прямо перед домом, но сейчас количество таких бесплатных мест также сократилось. По словам местных жителей, заборы, ограждающие стройку, поставили прямо на границе зеленой зоны, которая находилась между самим зданием и парковкой.

Больше улицы — меньше парковки

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о том, что в рамках реконструкции дорог по улицам Хади Такташа и Туфана Миннуллина пройдет продление последней. Улица Миннуллина продолжится для удобного проезда к новому театру им. Г. Камала. Также в рамках прокладки нового дорожного полотна будет урезана платная автостоянка на 100 мест перед домами №79 и №95.

Вдоль парковки проложат оставшуюся часть улицы Туфана Миннуллина. скриншот с сайта 2ГИС

Ранее «Реальное время» писало, что новая часть этой улицы соединит улицы Марселя Салимжанова и Хади Такташа, став продолжением ул. Туфана Миннуллина. Вместе с появлением дороги предполагается возведение озелененного бульвара площадью 9,2 тыс. кв. метров. Ремонт дорог обойдется в 2,2 млрд рублей, общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 1,3 км. Работы планируют завершить до 20 ноября 2025 года.

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Рената Валеева