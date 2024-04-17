На реконструкцию моста в Алексеевском районе выделят 93 млн рублей

На реконструкцию моста в Алексеевском районе в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» выделят 93 млн рублей. Работы будут проводиться в селе Нижние Тиганы. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Начало работ назначено на май 2024 года.

Длина моста составляет 27,1 метра. Исполнитель контракта обязуется выполнить работы по строительству опор, монтажу пролетного строения, а также устроить подходы к мосту, монтажу мостового полотна и дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах.

Проезд автотранспорта на время реконструкции моста осуществляется по временной схеме организации дорожного движения по существующей дорожно-уличной сети, после завершения реконструкции организация движения устраивается по постоянной схеме.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет реконструирован мост через реку Малый Черемшан на автомобильной дороге Муслюмкино — Билярск за 162 млн рублей.

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Разиль Самигуллин