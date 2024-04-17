Раис Сулейманов стал и.о. руководителя исполкома Пестречинского муниципального района в Татарстане

На внеочередной сессии районных депутатов было принято решение о назначении депутата Госсовета Республики Татарстан Раиса Сулейманова (54-летний генеральный директор ООО Управляющая компания «АгроИнвест») новым руководителем Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.



Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин представил нового заместителя как опытного управленца с большим стажем работы в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. По словам Песошина, Раис Сулейманов также зарекомендовал себя как предприимчивый и социально ответственный руководитель.

Сулейманов избирался депутатом Государственного совета Республики Татарстан двух созывов и способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей, а также являлся генеральным директором агрофирмы «Заинский сахар».

Чтобы стать главой района, Сулейманову предстоит пройти конкурсные процедуры на должность руководителя структуры, а затем победить на довыборах в районный совет, которые пройдут осенью.

До Сулейманова должность главы Пестречинского муниципального района занимал Ильхам Кашапов, но покинул свой пост. Позже стало известно, что по решению главы Республики Татарстан его переводят на должность руководителя представительства Татарстана в Республике Беларусь.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина