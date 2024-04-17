«Наши деньги не должны работать в стране НАТО»: утилизатор отходов в Казани — об уехавшем партнере

В казанской ПК «Возрождение» прокомментировали корпоративный спор и претензии Росприроднадзора на треть миллиарда

Фото: Максим Платонов

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало выплаты 308 млн рублей от ПК «Возрождение», занимающейся утилизацией мусора. В эту сумму инспекторы оценили вред природе от «несанкционированного размещения отходов» в Московском районе Казани. В компании с претензиями ведомства не согласны. При этом тяжбы с надзорным ведомством идут в условиях корпоративного спора с одним из совладельцев, который в 2022 году переехал в Турцию. Мнения сторон выслушала корреспондент «Реального времени».



«Всеми правдами и неправдами пытаются натянуть сову на глобус»



Круглую сумму за ущерб окружающей среде насчитали инспекторы Росприроднадзора казанской промышленной компании «Возрождение». Более двадцати лет предприятие занимается рекультивацией промышленных и строительных отходов в Казани и селе Прости под Нижнекамском. В столице работы идут в Московском районе города по ул. Химической, где «Возрождение» достаточно длительное время рекультивирует Бобыльский овраг. Как считают в надзорном органе, здесь компания допустила нарушения в виде «несанкционированного размещения отходов», вред природе оценили в 307 984 247 рублей. Генеральный директор ПК «Возрождение» Даниил Данич, с которым связалось «Реальное время», кратко прокомментировал этот спор.

— Никаких оснований у Росприроднадзора для предъявления этих требований нет, — заявил он, а касательно нарушения ответил так: — Они сами себе противоречат. При своих погонах, регалиях постоянно меняются.

В столице работы идут в Московском районе города по ул. Химической, где «Возрождение» достаточно длительное время рекультивирует Бобыльский овраг. скриншот realnoevremya.ru сайта компании/otxodam.net

Это не первый иск ведомства к «Возрождению», в 2021 году инспекторы пытались привлечь компанию к административной ответственности за нарушения по тому же объекту по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно. Но в этом заявлении суд отказал Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора.

— Ну вот сейчас они всеми правдами и неправдами пытаются натянуть сову на глобус, — убежден Даниил Данич. — Были требования к нам на 1,2 млрд рублей — убавили, затем 900 млн предъявляли — убавили, сейчас 300 млн нам выставляют.



По его словам, общество занимается рекультивацией Бобыльского оврага с 2002 года, имеет лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV класса опасности и всю необходимую разрешительную документацию. Бобыльский овраг находится на ул. Химическаюой в Московском районе Казани. В одном из видео на своем сайте компания показала процесс рекультивации оврага и высадку молодых елей.

«Человек хочет забирать деньги и тратить на себя»

Тяжбу с природоохранным ведомством компания ведет в условиях корпоративного спора. Один из совладельцев ПК «Возрождение» Евгений Семенов подал иск к своему обществу, требуя 159 951 148 млн рублей авторского вознаграждения. Он и другие акционеры компании выступают соавторами патента и получают с него дивиденды, но после смены руководства выплаты, по словам Семенова, сократились. Сам он с начала 2022 года находится в Турции. Гендиректор «Возрождения» Даниил Данич прокомментировал спор и с Семеновым:

— Патент этот уже давно не действует. Он не учредитель, он акционер, обладатель доли. С ним тяжело урегулировать спор, поскольку он гражданин другого государства. С требованиями, которые он предъявляет компании, мы не согласны. Человек хочет забирать деньги и тратить на себя. Во-первых, в реалиях, которые сейчас существуют, наши деньги не должны работать в стране НАТО. Во-вторых, все бы ничего, но компания хочет развиваться. Он бы лучше свои деньги потратил на то, чтобы Росприроднадзору заплатить.

В Волжско-Камском МУ Росприроднадзора на запрос издания пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПК «Возрождение» работает на рынке 21 год и специализируется на сборе отходов. Уставной капитал общества — 460 тысяч рублей, среднесписочная численность сотрудников — 31 человек. Совладельцами компании выступают Елена Сенатская (27,26%), Алексей Данилевский (25,17%), Даниил Данич (25,17%), Евгений Семенов (22,17%) и Самат Фазлеев (0,21%). Прошлый год, согласно открытым источникам, компания завершила с оборотом в 636,4 млн и чистой прибылью 199,2 млн рублей. Стоимость чистых активов предприятия за тот же период составила 1,6 млрд.

В Волжско-Камском МУ Росприроднадзора на запрос издания пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Складировали отходы не на той земле?

Росприроднадзор подал иск к ПК «Возрождению» с суммой требований почти в треть миллиарда рублей минувшей осенью. Инспекторы требовали взыскать вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды. В компании эти требования не признали. В феврале дело назначили к судебному разбирательству, и на одном из последних заседаний суд поручил управлению обосновать примененную методику расчета ущерба и «выявленные факты нарушений (несанкционированное размещение отходов)» при наличии у общества «утвержденной разрешительной документации по рекультивации Бобыльского оврага с использованием отходов 4-5 класса опасности». В деле объявлен перерыв.

По предыдущему заявлению, где компанию пытались привлечь к ответу за работу с отходами в том же овраге якобы без лицензии, решение вынесли чуть более чем двумя годами ранее. В материалах дела сообщалось, что «Возрождение» занимается сбором, транспортировкой и утилизацией отходов на основании лицензии, выданной самим Росприроднадзором в 2018 году для работы с отходами I—IV класса опасности. В соответствии с лицензией ведет деятельность в Московском районе Казани, Простинском сельском поселении под Нижнекамском и в Заинске.

Летом 2021 года государственным инспектором РФ в области охраны окружающей среды по РТ, Марий Эл и Чувашии — главным специалистом-экспертом государственного экологического надзора Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора с участием сотрудника Управления Росреестра по РТ был проведен осмотр площадки на ул. Химической в Казани. Проверяющие провели обмер территории складирования твердых бытовых отходов, территории планировки под складирование ТБО, обвалования. Исследование проводили с использованием спутникового геодезического оборудования. В результате надзорный орган установил, что «Возрождение» складирует строительные отходы с целью дальнейшей утилизации путем рекультивации Бобыльского оврага на участках с кадастровыми номерами 16:50:310603:399 и 16:50:310603:179, в том числе на землях, неразграниченных государственной собственностью. В то время как выданная лицензия разрешает делать это лишь на участке с кадастровым номером 16:50:310603:163, что является нарушением.

ООО «ПК «Возрождение» работает на рынке 21 год и специализируется на сборе отходов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В компании возразили, что вели на указанных землях безлицензионный вид деятельности по размещению отходов V класса опасности. Но суд этот довод отмел, поскольку «Возрождение» не представило доказательств. Вместе с тем надзорное ведомство превысило трехмесячный срок давности привлечения компании к административной ответственности. По этой причине в иске было отказано.

«Все авторы должны получать одинаковое вознаграждение»

Что касается корпоративного спора, иск от одного из своих совладельцев ПК «Возрождение» получила в ноябре прошлого года. Индивидуальный предприниматель Евгений Семенов потребовал от общества почти 160 млн рублей в качестве авторского вознаграждения. В ходе предварительного судебного заседания истец попросил принять обеспечительные меры в отношении компании, а именно запретить организации и ее генеральному директору Даниилу Даничу проводить выплаты в любой форме другим акционерам общества: Елене Сенатской, Алексею Данилевскому и самому Даничу за пользование патентами до рассмотрения дела по существу и вступления в законную силу решения суда.

Семенов указал, что с 2016 года ПК «Возрождение» ежегодно переводила ему деньги на расчетный счет в банке, и все соавторы патентов одновременно являются участниками общества. В феврале 2022 года в компании сменился руководитель, и выплаты за пользование патентом (по роялти) и дивидендам стали сокращаться, сообщил Семенов. С начала 2022 года он находится в Турции.

Его представитель запросил документы у компании и выяснил, ПК «Возрождение» заключила сделки по покупке долей в других фирмах за 520 млн рублей. При этом оценщик балансов установил, что «рыночная стоимость приобретенных долей составляет не более 2 миллионов рублей». Сейчас в татарстанском арбитраже рассматриваются иски о признании сделок недействительными. В частности, Семенов судится с совладельцем ООО «РеДевелопмент» Рустемом Мифтаховым, оспаривая покупку «Возрождением» доли его фирмы за 200 млн рублей, а также с учредителем ООО «Капитал» Рамилем Хакимзяновым о покупке компанией его доли за 300 млн рублей. В связи с этими сделками он потребовал взыскания убытков от Даниила Данича как руководителя общества.

Сейчас в татарстанском арбитраже рассматриваются иски о признании сделок недействительными. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как показали выписки со счетов компании (приводятся в материалах дела), ПК «Возрождение» выплатила в 2022 году авторам (правообладателям) патентов 277,7 млн рублей. В частности, 74,5 млн Данилевскому, 77,3 млн Сенатской, 101,5 млн Даничу и 24,4 млн Семенову. При этом последний в 2023 году на свой счет денег за использование не получал, указал он.

В то же время, согласно выписке, в период с 1 января по 30 апреля 2023 года другим авторам патентов средства поступили, всего на сумму 209,5 млн рублей. В частности, 68,1 млн Данилевскому, 79,8 млн Сенатской, 61,6 млн Даничу.

— Исходя из вышеизложенного, ответчик оплатил максимальную стоимость за пользование патентами в 2022 году Даничу Д.С. — 101 545 000 рублей, а в 2023 году Сенатской Е.В. 79 793 000 рублей. При этом в силу закона все авторы должны получать одинаковое вознаграждение за использование патента, раздел вознаграждения производится в равных долях, — указал представитель Семенова в суде.

Он считает, что ПК «Возрождение» продолжает перечислять деньги за пользование патентами другим акционерам и что она не вправе это делать, пока не рассчитается полностью со всеми без исключения соавторами. Также указал, что компания, пользуясь патентом, извлекает значительную прибыль, но выплачивает вознаграждение только троим авторам, а не четверым, как это установлено законом. Но суд в обеспечительных мерах отказал, не найдя для них оснований.