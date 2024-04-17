Правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества

Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут принять участие в программе социальной газификации. Об этом говорится в постановлении, которое подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, которые расположены в границах газифицированных населенных пунктов. Важно, чтобы на домовладение и земельный участок были оформлены правоустанавливающие документы.

Подать заявку о подключении могут как собственники домовладений, так и председатели СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол необходимо приложить к заявке о подключении.

Программа социальной газификации была запущена правительством в 2021 году по поручению президента. Благодаря ей жители России могут бесплатно провести газ до границ своих участков в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам.

Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Ранее правительство расширило список регионов — участников программы стимулирования занятости. Так, в их число вошла Камчатка. В 2024 году регион получит федеральное финансирование на осуществление целей данной программы.

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Разиль Самигуллин