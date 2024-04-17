Жители Казани пожаловались на некачественный ремонт дороги около детской поликлиники №2

Фото: Реальное время

В Вахитовском районе Казани на улице Шмидта проводится ремонт асфальтного полотна возле детской поликлиники №2. Казанские автомобилисты начали жаловаться на качество дорожного покрытия, которое рабочие ремонтируют на протяжении нескольких дней.

Качество дорожного полотна после ремонта стало еще хуже. Реальное время / realnoevremya.ru

Лучше бы вообще дорогу не трогали

По словам источника «Реального времени», качество дороги возле детского медицинского учреждения оставляет желать лучшего.

— Мало того, что дорога лучше не стала, так еще и своей техникой они создают пробку в центральной части города, — рассказал «Реальному времени» житель Казани.

Дороги в 2022 году были значительно лучше по качеству. скриншот realnoevremya.ru Яндекс карт

Напомним, что ранее «Реальное время» сообщило о том, что жители Казани пожаловались на строителей театра им. Камала. О проблемах, которые рабочие создают для жителей города, — в материале «Реального времени».

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Олег Исаков