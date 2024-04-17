Жители Казани пожаловались на некачественный ремонт дороги около детской поликлиники №2
В Вахитовском районе Казани на улице Шмидта проводится ремонт асфальтного полотна возле детской поликлиники №2. Казанские автомобилисты начали жаловаться на качество дорожного покрытия, которое рабочие ремонтируют на протяжении нескольких дней.
Лучше бы вообще дорогу не трогали
По словам источника «Реального времени», качество дороги возле детского медицинского учреждения оставляет желать лучшего.
— Мало того, что дорога лучше не стала, так еще и своей техникой они создают пробку в центральной части города, — рассказал «Реальному времени» житель Казани.
Напомним, что ранее «Реальное время» сообщило о том, что жители Казани пожаловались на строителей театра им. Камала. О проблемах, которые рабочие создают для жителей города, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».