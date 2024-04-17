В Госдуме предлагают внести новую систему поддержки семей

Фото: Динар Фатыхов

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. В качестве первого шага она предлагает пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

В настоящий момент размер пособия может достигать 100% от величины прожиточного минимума. На него могут претендовать семьи, у которых доход на каждого члена не превышает одного прожиточного минимума.

Яна Лантратова предлагает сделать эту систему прогрессивной. То есть увеличить размер пособия и лимит среднедушевого дохода в связи с увеличением числа детей. Например, за каждого ребенка в семье предлагается увеличить размер пособия и лимит дохода на 50%.



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Анастасия Фартыгина