Чистая прибыль казанского «Нэфис Косметикс» сократилась в 3 раза

Фото: Максим Платонов

АО «Нэфис Косметикс» (Казанский химический комбинат им. М. Вахитова) в 2023 году потерял чистую прибыль по РСБУ на 69%. Показатель составил 1,2 млрд рублей, узнало «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Выручка снизилась на 23%, до 22 млрд рублей, себестоимость продаж — на 15%, до 11,1 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась вдвое и составила 4,3 млрд рублей (против 8,9 млрд рублей в 2022 году).



Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 19 млрд рублей (на конец 2022 года — 20,1 млрд рублей), в том числе заемных средств — в 18,1 млрд рублей (против 19,8 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 3,8 млрд рублей (против 6,1 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства — 355 млн рублей (против 1 млрд рублей).

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Рената Валеева