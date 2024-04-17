Промышленность Татарстана больше не растет

Динамика промпроизводства в республике стала существенно отставать от общероссийских показателей

Фото: Реальное время

За 2 месяца промпроизводство в Татарстане выросло всего на 0,1%. При этом выпуск в добывающей промышленности сократился на 4,8%, а в обрабатывающей промышленности увеличился лишь на 2,6%. По данным Росстата, в России в феврале рост промпроизводства ускорился до 8,5% год к году при консенсус-прогнозе 5,6%. Влияют высокая загрузка мощностей татарстанских производств, дефицит рабочей силы и санкции. Какие отрасли росли в первые месяцы 2024 года, а в каких зафиксировано падение — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Околонулевой рост

Индекс промышленного производства в Татарстане в первые 2 месяца 2024 года составил 100,1% к соответствующему периоду предыдущего. При этом добыча полезных ископаемых в республике падает: индекс промышленного производства в этой сфере составил 95,2%, а обрабатывающие производства показывают рост — 102,6%.

Объемы отгрузки товаров и услуг в январе — феврале 2024 года, млрд рублей

Январь — февраль 2024 года Январь — февраль 2023 года Всего товаров 764,4 млрд рублей 605,9 млрд рублей Полезных ископаемых 169,7 млрд рублей 112,9 млрд рублей Обрабатывающих производств 545,1 млрд рублей 444,7 млрд рублей

Данные Татарстанстата

Динамичнее всего в начале 2024 года развивались производство лекарственных средств, обработка древесины, производство компьютеров, электрического оборудования и кожи.

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана с наибольшим ростом производства в январе — феврале 2024 года

Отрасли промышленности Индекс промышленного производства 1 Производство лекарственных средств 276% 2 Обработка древесины 149% 3 Производство компьютеров 137,3% 4 Производство электрического оборудования 124,8% 5 Производство кожи 120%

Татарстанстат



По сравнению с первыми месяцами 2023 года сократилось производство одежды, добыча полезных ископаемых, производство автотранспортных средств, напитков и нефтепродуктов.

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана с наибольшим падением производства в январе — феврале 2024 года

Отрасли промышленности Индекс промышленного производства 1 Производство одежды 87,3% 2 Добыча полезных ископаемых 95,2% 3 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов 95,7% 4 Производство напитков 96.9% 5 Производство кокса и нефтепродуктов 97%

Татарстанстат

На динамику производства влияют санкции, дефицит кадров и высокая загрузка мощностей

— Динамика промпроизводства в Татарстане стала существенно отставать от общероссийских показателей. Так, в Татарстане за 2 месяца 2024-го промпроизводство выросло всего на 0,1% год к году, в том числе выпуск в добывающей промышленности сократился на 4,8%, а выпуск в обрабатывающей промышленности увеличился лишь на 2,6%, — говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — В России в целом за тот же период, по данным Росстата, промпроизводство выросло на 6,6%, в том числе добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,4% г/г, а в обрабатывающей промышленности рост составил 10,6%.

Такое расхождение, по мнению аналитика, может объясняться более высокой долей добывающей промышленности и добычи нефти в структуре промышленности Татарстана, чем в российской промышленности в целом.

«Официальная публикация о динамике добычи нефти и газа в России приостановлена по решению правительства, поэтому судить об этом можно только по косвенным данным, — объясняет Беленькая. — Но Россия еще в апреле прошлого года приняла решение о сокращении объема добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, это сокращение действует до конца текущего года в рамках координации с ОПЕК+. Во втором квартале 2024 года Россия по решению правительства дополнительно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки. Кроме того, на полгода временно запрещен экспорт бензина, в связи с ситуацией на российском топливном рынке».

Однако и в обрабатывающей промышленности темпы роста в регионе в начале этого года оказались существенно ниже, чем в стране в целом, подчеркивает Ольга Беленькая. «Сравнивая, например, февральскую динамику, можно заметить, что в Татарстане было сокращение выпуска по отношению к аналогичному месяцу прошлого года по тем отраслям, где по России в целом был рост — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство мебели, одежды, производство бумаги, производство готовых металлических изделий», — перечислила она.

Снижение промпроизводства может быть связано с высокой загрузкой производственных мощностей, дефицитом работников и трудностями с поставками комплектующих для автозаводов из-за санкций и ухода западных компаний или, например, конкуренцией с китайским автопромом.

По данным Росстата, в России в феврале рост промпроизводства ускорился до 8,5% г/г при консенсус-прогнозе 5,6% г/г, а рост к январю с учетом сезонного и календарного фактора составил 1,5% (оценка Минэка 1,3%). Однако, по оценкам некоторых экспертов, наличие дополнительного рабочего дня в феврале (високосный год) уменьшает точность оценок при очистке от сезонности. Ранее, с июня 2023 года по январь 2024 года, текущие темпы роста промпроизводства с корректировкой на сезонность, стагнировали.

Основной вклад в «аномальный» рост промпроизводства в России, по словам Беленькой, в феврале внесли машиностроительный и металлургический комплекс, в частности производство готовых металлических изделий (+51,5% г/г); выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+47,2% г/г); производство прочих транспортных средств и оборудования (+38,6% г/г); производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+37,9% г/г).

«Такая опережающая динамика производства в отраслях, часто ассоциируемых с гособоронзаказом, вполне коррелирует с резким ускорением роста расходов бюджета в феврале, который Минфин объяснил авансовым финансированием контрактов, как и в начале прошлого года», — отметила Беленькая.

Промпроизводство в России также начнет замедляться

«В структуре промышленности Татарстана значительную роль имеет добыча полезных ископаемых, негативная динамика которой отражается на общем замедлении индекса промышленного производства за январь — февраль 2024-го, — считает младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. — О каком-то тренде на замедление в части добычи по результатам первых месяцев говорить рано, эта отрасль достаточно волатильна и зависит от макроэкономической конъюнктуры (с начала года виден тренд на рост цен на нефть)».

Позитивная динамика промышленности в регионе поддерживается обрабатывающими производствами, в том числе за январь — февраль наибольший прост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (в 11,5 раза к январю — февралю 2023 г.), производстве медицинских изделий (в 2,8 раза). В ряде базовых отраслей также наблюдается позитивная динамика, что в совокупности перекрыло сокращение в производстве кокса и нефтепродуктов, а также металлургии, отметил Бухарский.

Что касается России, индекс промышленного производства составил за январь — февраль 2024 года 106,6%, при этом годом ранее наблюдалось снижение производства (за январь — февраль 2023 года индекс составил 97,5%). Поэтому в целом по России о замедлении промышленного производства говорить не приходится.

— Негативный эффект на промпроизводство в Татарстане оказывает макроэкономическая ситуация, — объясняет Бухарский. — Высокая ключевая ставка также влияет на удорожание инвестиций. В 2023 году высокая ключевая ставка наблюдалась только к концу года, поэтому ее влияние было достаточно ограниченным: инвестиции в основной капитал в регионе выросли на 22% в сопоставимых ценах. В текущем году рост инвестиций, вероятно, замедлится как раз из-за высокой ключевой ставки, а также высокой базы 2023 года.

При этом аналитик предупреждает, что промышленное производство в России продолжит развиваться в условиях кадрового голода и высокой загрузки мощностей, что в результате не позволит набрать более высокие темпы развития (в сравнении с текущей динамикой по первым месяцам года) по итогам первого полугодия 2024 года. Промышленность России также ждет замедление.