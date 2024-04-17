Российский рынок акций начал торги ростом на фоне дивидендных ожиданий

Сегодня, 17 апреля, российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи. Это произошло на фоне дивидендных ожиданий. К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3 470,56 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1 157 пункта (+0,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

В числе лидеров роста акции Polymetal (+1,3%), АФК «Система» (+1%), расписки OZON (+0,8%), бумаги «Татнефти» (+0,6%), «Сургутнефтегаза» (+0,5% и +0,1% «префы»), «НОВАТЭКа» (+0,5%), ВТБ (+0,4%), «Лукойла» (+0,3%).

При этом подешевели акции «Аэрофлота» (-1,3%), «АЛРОСА» (-0,6%) и ОК «Русал» (-0,6%). Также снизились в цене акции «Роснефти» (-0,2%). Ранее, 12 апреля, индекс Московской биржи вырос до 3 464 пунктов. Это максимальное значение с февраля прошлого года.

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Разиль Самигуллин