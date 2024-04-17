ГЖФ взыскал с исполкома Казани 773 тысячи из-за бездействия ПСО «Казань»

Фото: Динар Фатыхов

В понедельник, 15 апреля, Арбитражный суд Татарстана взыскал с управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани (далее — управление) в пользу Госжилфонда при раисе республики 772 981 рубль 80 копеек. Как указано в решении суда, иск вызван бездействием ПСО «Казань» по гарантийному обслуживанию дома в жилом массиве «Салават купере».

В июле 2014 года ГЖФ заключил с управлением договор инвестиционной деятельности, в рамках которого ответчик должен был привлечь генерального подрядчика для строительства дома №11-1 в жилмассиве «Салават купере». В качестве подрядчика управление выбрало ПСО «Казань». По условиям договора, общий объем инвестиций составлял 884,9 миллиона, из которых 605 миллионов — на строительно-монтажные работы подрядчика.

При этом ГЖФ оставлял за собой 0,6% стоимости строительно-монтажных работ для обеспечения качества объекта в гарантийный период его эксплуатации. По окончании гарантийного срока эта сумма (3,63 миллиона) должна была выплатиться ПСО «Казань» при условии выполнения им своих обязательство по гарантийному обслуживанию.

В январе 2018 года дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а в марте 2022-го его передали Госжилфонду. В дальнейшем, как указал истец, «в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружились дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации». ГЖФ и управление обратились к ПСО «Казань» с требованием их устранить.

«Однако в связи с бездействием подрядчика ООО «ПСО «Казань», Госжилфонду пришлось искать новых подрядчиков для проведения работ. Ими стали ООО «РСК» и ООО «Народный дом». Этим двум организациям ГЖФ заплатил в общей сложности 4,4 миллиона рублей. Сумма оказалась на 773 тысячи выше удержанной от стоимости строительно-монтажных работ. Ее ГЖФ решил взыскать с управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, полагая, что оно нарушило условия договора.

Возражая против иска, управление указало, что оно осуществляет лишь проверку и полноту выполнения подрядчиком своих обязательств. При этом ответчик указал на отсутствие возможности поставить куратора рядом с каждым сотрудником ПСО «Казань». «В данном случае обязанность проводить работы качественно лежит на подрядчике и входит в его строительный контроль, в связи с чем ответчик полагает себя не надлежащим ответчиком по делу», — указало строительное управление.

Суд счел данные доводы необоснованными. Управление расчеты ГЖФ не опровергло и контррасчеты не предоставило. В связи с этим Арбитражный суд Татарстана решил взыскать со строительного управления исполкома Казани в пользу ГЖФ 772 981 рубль 80 копеек убытков и 18,5 тысячи расходов по госпошлине.

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Артем Гафаров