Пожарным будут выплачивать страховую пенсию досрочно

Фото: Максим Платонов

Председателю Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину направлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления спасателям аварийно-спасательных служб, работникам противопожарных служб субъектов Российской Федерации права на досрочное пенсионное обеспечение».



В соответствии с проектом закона, лица, проработавшие не менее 25 лет на должностях противопожарной службы субъектов Российской Федерации и участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, смогут получать страховую пенсию по старости досрочно. Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет.

Финансовое обеспечение прав и гарантий спасателей на досрочную страховую пенсию будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.



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Анастасия Фартыгина