Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, дал первое большое интервью с 2017 года. Часовое интервью опубликовано на YouTube-канале американского журналиста Такера Карлсона.

В ходе интервью Павел Дуров рассказал, что миссия Telegram — позволить людям выражать свободу слова. Идея создания мессенджера появилась в России, когда Дуров столкнулся с проблемами безопасности при использовании других средств связи. По словам основателя Telegram, его брат Николай разработал стандарт шифрования, который используется в мессенджере по сей день. Сам Павел Дуров продумывал пользовательский интерфейс и опыт в целом.

Дуров также рассказал о своем опыте ведения бизнеса в разных странах: Берлине, Лондоне, Сингапуре, Сан-Франциско. Основной проблемой во всех случаях была бюрократия. Сейчас главный офис Telegram находится в Дубае, где лояльная налоговая система и достойная инфраструктура. Никаких проблем со стороны местных властей не было, только поддержка.

Предприниматель также отметил давление на мессенджер со стороны правительств разных стран. Telegram игнорировал запросы от правительств, которые считали нарушением их ценностей свободы слова и защиты частной жизни. Павел Дуров подчеркнул, что Telegram не хочет быть политическим игроком и занимает нейтральную позицию.

По мнению Дурова, наибольшее давление исходит от Apple и Google, которые могут подвергать цензуре контент на своих платформах. Он также отметил, что Telegram растет «органически»: каждый день в нем регистрируются по 2,5 млн пользователей.

Кроме того, Павел Дуров заявил, что приветствует покупку Twitter Илоном Маском. По его мнению, это способствует развитию индустрии социальных сетей. Предприниматель также подчеркнул, что, пока остальные соцсети копируют опробованные конкурентами модели, Telegram пытается быть изобретательным.

Ранее было опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В нем президент России заявил, что хочет разрешить конфликт на Украине путем переговоров. Русскоязычная версия опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.

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Разиль Самигуллин