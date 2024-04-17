Содержание садов, парков и скверов в Казани обойдется в 28 млн рублей

Фото: Максим Платонов

МУП «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз» ищет подрядчика, который займется облагораживанием садов, парков и скверов в Казани. Для этого из бюджета города будет выделено 28 150 400 рублей. Цена включает в себя все расходы исполнителя, в том числе на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчислений во внебюджетные фонды.



Перечень работ включает ручную очистку тротуаров, сбор мусора с дорог, скол наледи, очистку и поправку урн, регулярную очистку элементов обустройства (ограждений, остановок, подпорных стенок, металлических криволинейных брусьев, железобетонных ограждений, дорожных знаков), очистка от несанкционированной рекламы, удаление объявлений, надписей. Для подобных работ необходимо 40 человек.

В Авиастроительном районе будут облагорожены 5 скверов, в Вахитовском районе — 42, в Кировском — 9, в Московском — 12, в Ново-Савиновском — 16, в Приволжском — 19, в Советском — 14.

Напомним, «Реальное время» узнало, что содержание зеленых насаждений и откосов в Казанском кремле и на прилегающей территории обойдется в 20,38 млн рублей. Техническое задание для будущего подрядчика включает перечень из 56 видов работ, срок выполнения которых — с момента заключения контракта до 31 октября 2024 года.

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Рената Валеева