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Итоги дня: задержание педофила в Альметьевске, прогноз на урожай, TikTok могут заблокировать в России

21:00, 16.04.2024
Итоги дня: задержание педофила в Альметьевске, прогноз на урожай, TikTok могут заблокировать в России
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 апреля.

  • Более 6 тысяч учреждений примут участие в XIII Всероссийской акции «Библионочь-2024» 20 апреля 2024 года. В нее будут включены презентации редких изданий, чтение диафильмов и концерты по всей России.
  • 53-летнего жителя Альметьевска подозревают в сексуальном насилии над двумя 10-летними мальчиками. Ранее он уже был судим за 12 эпизодов развращения несовершеннолетних. Дело расследуется по фактам совершения насильственных действий сексуального характера.
  • В Казани 15 апреля 2024 года произошло 194 ДТП, включая наезды на пешеходов и велосипедиста из-за несоблюдения правил дорожного движения. Полиция задержала пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и четырех — без прав.
  • Башкирия получит на профобучение работников ОПК в три с половиной раза больше денег, чем Татарстан. Изменения внесены в распределение субсидий бюджетам субъектов по организации профессионального обучения работников предприятий ОПК. Татарстану выделено 19,3 млн рублей на обучение специалистов.
  • Сборная Татарстана стала чемпионом России по плаванию в смешанной комбинированной эстафете с результатом 3:48.06 секунды.
  • Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору заблокировать TikTok в России. Обращение уже поступило в ведомство, и теперь Роскомнадзор должен принять решение о дальнейшей судьбе приложения до 8 мая.
  • В центре Казани специалисты Казанских тепловых сетей обнаружили часть бывшей церкви Вознесения Господня, предположительно сохранившуюся после ремонта.
    Археологи уже работают на месте, где найдена старинная кладка. Ранее на стройплощадке Татарского государственного академического театра были обнаружены человеческие кости. Артем Гафаров / realnoevremya.ru
  • Во время рейса из Сочи в Москву второй пилот «Аэрофлота» случайно пролил чай на пульт ATC/TCAS, что привело к сгоранию блока системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Экипаж запросил приоритетный заход на посадку в Шереметьево, где успешно приземлился после объявления сигнала тревоги.
  • В зоопарке в Евпатории произошел пожар, в результате которого сотни животных погибли. Огонь охватил большую площадь, тушение затруднилось из-за горючей нагрузки. Пожарные спасли женщину и двух медведей, на месте работают дознаватели.
  • Цены на коммерческую недвижимость в Казани выросли до 20% по сравнению с прошлым годом. Стоимость административно-офисных помещений увеличилась в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах. Рост цен также заметен в других районах столицы и крупных городах Татарстана.
  • Неисправный светофор на перекрестке улиц Кремлевской и Астрономической вызвал пробку в центре Казани. Движение затруднено на улицах Лобачевского и Театральной из-за образовавшегося затора.
  • Писательница Зоя Богуславская получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от министра культуры РФ Ольги Любимовой в честь своего столетия. Зоя Богуславская известна своим творчеством и проектами, включая Центр Вознесенского в Москве.
  • Госдума приняла поправки в закон о запрете изменения границ городских лесов до внесения данных о них в реестр недвижимости, чтобы предотвратить неблагоприятные действия и сохранить их полезные функции. Законопроект предполагает немедленное вступление в силу для защиты городских лесов от разрушительных воздействий и обеспечения благоприятной окружающей среды.
  • Более 12 тысяч жителей Татарстана посетили региональный этап ярмарки трудоустройства, на котором были представлены вакансии от 604 работодателей. Мероприятие проходило на 46 площадках одновременно и включало мастер-классы, презентации, карьерные мастерские и другие мероприятия. В прошлом году на подобных ярмарках в Татарстане нашли работу 3,4 тысячи человек.
  • Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск казанского ИП к городскому исполкому о возмещении ущерба в размере 57 тысяч рублей за повреждение автомобиля в результате ДТП, произошедшего из-за открытого люка на дороге. Владелец автомобиля получил компенсацию за ремонт машины, экспертизу и услуги автосервиса.
  • Предложение гостиниц в Татарстане увеличилось на 82% из-за роста туристического потока, средняя стоимость снизилась на 44%. Предложения автосервисов выросли на 50%, а производственных объектов на 173% с увеличением цены.
  • Более 16 тысяч человек планируют принять участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в мае 2023 года в Татарстане. Участие подтвердили 54 страны, форум будет включать 125 сессий по различным актуальным темам, включая инвестиции, исламские финансы, культуру, спорт и другие области.
  • Путину вручено удостоверение о победе на выборах президента России. Памфилова выразила благодарность за поддержку и отметила мудрость и консолидированность российского народа на выборах.
    В ответ Владимир Путин выразил признательность Элле Памфиловой и всем членам ЦИК за проведение честных и прозрачных выборов. Президент подчеркнул важность стабильности и консолидации общества для развития страны. взято с сайта kremlin.ru
  • В 2024 году в Татарстане планируют высадить деревья на площади 1,4 тысячи гектаров, а также провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2,5 тысячи гектаров. Министр лесного хозяйства республики сообщил о запланированных мероприятиях на брифинге в Доме правительства Татарстана.
  • На озеленение Казани в 2024 году выделено более 31 миллиона рублей. Работы по цветочно-ландшафтному оформлению города охватят более 80 улиц в различных районах с целью улучшения общественных пространств и привлечения туристов через креативные и экологические решения.
  • В Казани ищут нового оператора для проблемного 37-го автобусного маршрута, который испытывает недостаток автобусов и неудобства для пассажиров из-за пересадок.
  • В Запорожской области террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. Сообщение о произошедшем теракте поступило от председателя комиссии ОП РФ по патриотическим проектам Владимира Рогова.
  • На казанском рынке труда для среднего класса востребованы вакансии руководителей и менеджеров различных отраслей. Наиболее высокие зарплаты предлагаются для должностей в сфере торговли и проектного менеджмента, например, руководителю проекта открытия гостиничного комплекса со стартовой зарплатой от 180 000 рублей.
  • Бывший замначальника управления ЗАГС Татарстана, обвиняемый в зарплатной афере с ущербом не менее 4,5 млн рублей, будет разыскиваться Интерполом по обвинениям в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ему заочно вынесено судебное решение о двухмесячном аресте с момента его задержания или экстрадиции, в связи с покиданием территории России после возбуждения уголовного дела.
  • В Татарстане за первые 3 месяца 2024 года жилищные условия улучшили 24 тысячи семей, что менее чем в Башкирии, где этот показатель составил 25 тысяч. Тем не менее активное строительство жилья продолжается в республике, и годовой план уже выполнен на 46%.
  • Делегация Минпромторга России во главе с директором Департамента региональной промышленной политики Иваном Куликовым встретилась с заместителем премьер-министра Татарстана Романом Шайхутдиновым. Стороны обсудили сотрудничество в развитии производственного сектора инновационного центра «Иннополис». Гостям представили возможности Иннополиса и его университета, а также высокотехнологичное производство на территории особой экономической зоны.
  • По результатам 21-го интегрального рейтинга качества работы депутатов Госдумы, опубликованного на портале «Депутат.клуб», депутаты от Татарстана Максим Топилин, Олег Морозов, Айдар Метшин и Елена Ямпольская вошли в топ-100.
    Во главе рейтинга — кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • В I квартале 2024 года в Татарстане выросла стоимость покупки и аренды коммерческой недвижимости: на 19% при покупке и на 28% при аренде. При этом спрос и предложение на офисы снизились, а объем предложений по продаже гостиниц вырос на рекордные 82%.
  • По прогнозам Минсельхоза, объем сбора урожая зерновых в России в 2024 году может сократиться до 132 миллионов тонн, а объем производства сельскохозяйственной продукции — на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Это может быть связано с высокой базой данных за 2023 год. При этом по сравнению с 2020 годом ожидается увеличение на 7%.
  • В Татарстане восстанавливают лес, вырубленный для строительства скоростной трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года. Общая площадь компенсационной посадки составит более 260 га.
  • В марте 2024 года объем предложения вторичных квартир в Татарстане снизился на 31,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано со снижением спроса на вторичную недвижимость, ростом средней стоимости таких квартир и увеличением ипотечных ставок.

    Ключевые события 782-го дня специальной военной операции на Украине:

    • На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
    • На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
    • На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-, 71-й егерских, 23-, 24-, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
    • На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108- и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
    • На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
    • Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
    • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 063 единицы специальной военной автомобильной техники.

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    Анастасия Фартыгина
    Общество Татарстан

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