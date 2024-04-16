Итоги дня: задержание педофила в Альметьевске, прогноз на урожай, TikTok могут заблокировать в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 апреля.
- Более 6 тысяч учреждений примут участие в XIII Всероссийской акции «Библионочь-2024» 20 апреля 2024 года. В нее будут включены презентации редких изданий, чтение диафильмов и концерты по всей России.
- 53-летнего жителя Альметьевска подозревают в сексуальном насилии над двумя 10-летними мальчиками. Ранее он уже был судим за 12 эпизодов развращения несовершеннолетних. Дело расследуется по фактам совершения насильственных действий сексуального характера.
- В Казани 15 апреля 2024 года произошло 194 ДТП, включая наезды на пешеходов и велосипедиста из-за несоблюдения правил дорожного движения. Полиция задержала пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и четырех — без прав.
- Башкирия получит на профобучение работников ОПК в три с половиной раза больше денег, чем Татарстан. Изменения внесены в распределение субсидий бюджетам субъектов по организации профессионального обучения работников предприятий ОПК. Татарстану выделено 19,3 млн рублей на обучение специалистов.
- Сборная Татарстана стала чемпионом России по плаванию в смешанной комбинированной эстафете с результатом 3:48.06 секунды.
- Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору заблокировать TikTok в России. Обращение уже поступило в ведомство, и теперь Роскомнадзор должен принять решение о дальнейшей судьбе приложения до 8 мая.
- В центре Казани специалисты Казанских тепловых сетей обнаружили часть бывшей церкви Вознесения Господня, предположительно сохранившуюся после ремонта.
- Во время рейса из Сочи в Москву второй пилот «Аэрофлота» случайно пролил чай на пульт ATC/TCAS, что привело к сгоранию блока системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Экипаж запросил приоритетный заход на посадку в Шереметьево, где успешно приземлился после объявления сигнала тревоги.
- В зоопарке в Евпатории произошел пожар, в результате которого сотни животных погибли. Огонь охватил большую площадь, тушение затруднилось из-за горючей нагрузки. Пожарные спасли женщину и двух медведей, на месте работают дознаватели.
- Цены на коммерческую недвижимость в Казани выросли до 20% по сравнению с прошлым годом. Стоимость административно-офисных помещений увеличилась в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах. Рост цен также заметен в других районах столицы и крупных городах Татарстана.
- Неисправный светофор на перекрестке улиц Кремлевской и Астрономической вызвал пробку в центре Казани. Движение затруднено на улицах Лобачевского и Театральной из-за образовавшегося затора.
- Писательница Зоя Богуславская получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от министра культуры РФ Ольги Любимовой в честь своего столетия. Зоя Богуславская известна своим творчеством и проектами, включая Центр Вознесенского в Москве.
- Госдума приняла поправки в закон о запрете изменения границ городских лесов до внесения данных о них в реестр недвижимости, чтобы предотвратить неблагоприятные действия и сохранить их полезные функции. Законопроект предполагает немедленное вступление в силу для защиты городских лесов от разрушительных воздействий и обеспечения благоприятной окружающей среды.
- Более 12 тысяч жителей Татарстана посетили региональный этап ярмарки трудоустройства, на котором были представлены вакансии от 604 работодателей. Мероприятие проходило на 46 площадках одновременно и включало мастер-классы, презентации, карьерные мастерские и другие мероприятия. В прошлом году на подобных ярмарках в Татарстане нашли работу 3,4 тысячи человек.
- Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск казанского ИП к городскому исполкому о возмещении ущерба в размере 57 тысяч рублей за повреждение автомобиля в результате ДТП, произошедшего из-за открытого люка на дороге. Владелец автомобиля получил компенсацию за ремонт машины, экспертизу и услуги автосервиса.
- Предложение гостиниц в Татарстане увеличилось на 82% из-за роста туристического потока, средняя стоимость снизилась на 44%. Предложения автосервисов выросли на 50%, а производственных объектов на 173% с увеличением цены.
- Более 16 тысяч человек планируют принять участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в мае 2023 года в Татарстане. Участие подтвердили 54 страны, форум будет включать 125 сессий по различным актуальным темам, включая инвестиции, исламские финансы, культуру, спорт и другие области.
- Путину вручено удостоверение о победе на выборах президента России. Памфилова выразила благодарность за поддержку и отметила мудрость и консолидированность российского народа на выборах.
- В 2024 году в Татарстане планируют высадить деревья на площади 1,4 тысячи гектаров, а также провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2,5 тысячи гектаров. Министр лесного хозяйства республики сообщил о запланированных мероприятиях на брифинге в Доме правительства Татарстана.
- На озеленение Казани в 2024 году выделено более 31 миллиона рублей. Работы по цветочно-ландшафтному оформлению города охватят более 80 улиц в различных районах с целью улучшения общественных пространств и привлечения туристов через креативные и экологические решения.
- В Казани ищут нового оператора для проблемного 37-го автобусного маршрута, который испытывает недостаток автобусов и неудобства для пассажиров из-за пересадок.
- В Запорожской области террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. Сообщение о произошедшем теракте поступило от председателя комиссии ОП РФ по патриотическим проектам Владимира Рогова.
- На казанском рынке труда для среднего класса востребованы вакансии руководителей и менеджеров различных отраслей. Наиболее высокие зарплаты предлагаются для должностей в сфере торговли и проектного менеджмента, например, руководителю проекта открытия гостиничного комплекса со стартовой зарплатой от 180 000 рублей.
- Бывший замначальника управления ЗАГС Татарстана, обвиняемый в зарплатной афере с ущербом не менее 4,5 млн рублей, будет разыскиваться Интерполом по обвинениям в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ему заочно вынесено судебное решение о двухмесячном аресте с момента его задержания или экстрадиции, в связи с покиданием территории России после возбуждения уголовного дела.
- В Татарстане за первые 3 месяца 2024 года жилищные условия улучшили 24 тысячи семей, что менее чем в Башкирии, где этот показатель составил 25 тысяч. Тем не менее активное строительство жилья продолжается в республике, и годовой план уже выполнен на 46%.
- Делегация Минпромторга России во главе с директором Департамента региональной промышленной политики Иваном Куликовым встретилась с заместителем премьер-министра Татарстана Романом Шайхутдиновым. Стороны обсудили сотрудничество в развитии производственного сектора инновационного центра «Иннополис». Гостям представили возможности Иннополиса и его университета, а также высокотехнологичное производство на территории особой экономической зоны.
- По результатам 21-го интегрального рейтинга качества работы депутатов Госдумы, опубликованного на портале «Депутат.клуб», депутаты от Татарстана Максим Топилин, Олег Морозов, Айдар Метшин и Елена Ямпольская вошли в топ-100.
- В I квартале 2024 года в Татарстане выросла стоимость покупки и аренды коммерческой недвижимости: на 19% при покупке и на 28% при аренде. При этом спрос и предложение на офисы снизились, а объем предложений по продаже гостиниц вырос на рекордные 82%.
- По прогнозам Минсельхоза, объем сбора урожая зерновых в России в 2024 году может сократиться до 132 миллионов тонн, а объем производства сельскохозяйственной продукции — на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Это может быть связано с высокой базой данных за 2023 год. При этом по сравнению с 2020 годом ожидается увеличение на 7%.
- В Татарстане восстанавливают лес, вырубленный для строительства скоростной трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года. Общая площадь компенсационной посадки составит более 260 га.
- В марте 2024 года объем предложения вторичных квартир в Татарстане снизился на 31,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано со снижением спроса на вторичную недвижимость, ростом средней стоимости таких квартир и увеличением ипотечных ставок.
Ключевые события 782-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-, 71-й егерских, 23-, 24-, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108- и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 063 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан