Ветераны смогут получать ежемесячную денежную выплату без заявлений

Издание «Реальное время» узнало о законопроекте, который призван упростить получение выплат для ветеранов боевых действий. Законопроект предлагает внести изменения в статью 231 Федерального закона «О ветеранах».

В проекте закона предлагается возможность установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа военнослужащих и иных лиц, участвовавших в специальной военной операции, в беззаявительном порядке со дня признания гражданина ветераном боевых действий.

Также законопроект предлагает установить, что сроки, порядок и формат межведомственного информационного взаимодействия Фонда пенсионного и социального страхования РФ с федеральным органом исполнительной власти.



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Анастасия Фартыгина