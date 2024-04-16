В Татарстане на 82% вырос объем предложений по продаже гостиниц

Фото: Максим Платонов

Объем предложения коммерческой недвижимости в Татарстане в I квартале 2024 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Гостиничный бизнес в Казани продолжает демонстрировать рост, что связано с увеличением туристического потока. Напомним, турпоток в Казани за 2023 год превысил 4 млн человек. В частности, предложение гостиниц увеличилось на 82%, а стоимость продажи объекта в среднем снизилась на 44%, до 19 700 000 рублей.



— Растущий спрос на гостиничные услуги стимулирует развитие предложения в данном сегменте. Также интерес к туристическим маршрутам и увеличение среднего чека способствуют повышению предложения в сегменте торговых площадей, — отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Кроме того, более чем на 50% выросла динамика предложений автосервисов, также на них вырос спрос на 20%. В дополнение к этому, стоимость продажи таких объектов выросла на 108% — 11 000 000 рублей. Однако наибольшее увеличение цены показали производственные объекты — рост на 173% при средней стоимости в 54 565 920 рублей за объект.

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Олег Исаков