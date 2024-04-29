Правительство России расширило перечень организаций, призы которых освобождаются от НДФЛ
Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%).
Подписанное постановление, которое вступило в силу, расширяет перечень организаций, среди которых оказывается и «Больше, чем путешествие». Эта организация проводит молодежную туристическую программу, где участники получают возможность отправиться в путешествия по различным маршрутам.
Сертификаты на бесплатные туристические поездки станут доступны для молодых людей, участвующих в проектах «Больше, чем путешествие», без уплаты НДФЛ. Это решение вписывается в рамки федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов», направленного на поддержку развития туризма и повышение интереса к активному отдыху среди молодежи.
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